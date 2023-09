Sono passati dieci giorni esatti dall’avvio della nuova edizione del Grande Fratello, da quest’anno senza il suffisso Vip che molto poco piaceva a Pier Silvio Berlusconi. A parte qualche piccola caduta di stile, l’edizione che è stata definita quella della ‘guerra al trash’, sembra scorrere via in maniera abbastanza tranquilla tanto che tutto sembra essere sotto controllo. L’unica preoccupazione, per ora, è legata agli ascolti del programma che non decollano dopo un’ottima puntata iniziale.

>“Guardate cosa abbiamo scoperto”. Paolo Masella al GF, ma fuori si grida allo scandalo: cosa sta succedendo (FOTO)

Preoccupazione che per ora Alfonso Signorini non sembra trasparire. Piuttosto il conduttore sembra, ma sono voci di corridoio, allarmata dalle continue bordate che arrivano sul suo conto da parte di ex concorrenti ai quali certi suoi atteggiamenti non sono piaciuti. Gli ultimi della lista sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che sui social sparano a zero.





GF 2023, Edoardo Tavassi e Micol delusi dalle parole di Signorini

Nel dettaglio attaccano il modo con il quale Signorini sembra stia scaricando la vecchia edizione: “Mi fa ridere che c’è questa ostentazione del fatto che ogni cosa che succede al Grande Fratello è tipo: Ohhh, perché questo è il Grande Fratello quello “normale”, “quello meglio”, cioè è tutto come per dire che quello dell’anno scorso è tutto da boicottare”, ha esordito Edoardo Tavassi come riportano IsaeChia.

Parole poi riprese da Micol: “Non è una cosa che fa piacere, sicuramente non fa piacere. Lui ha detto: “abbiamo sbagliato il cast” però capisci che quando parli di aver sbagliato il cast è come se imputassi una parte della colpa al cast, alle persone? Io avrei detto: “abbiamo sbagliato a mettere in risalto alcune cose piuttosto che altre, abbiamo sbagliato a gestire alcune situazioni”, semplicemente questo”.

Il fratello di Guendalina ha ripreso la parola: “Sai come fanno gli allenatori di calcio? Dicono: “E’ colpa mia!”. Io penso che alcuni elementi (e mi ci metto in mezzo anche io perché ne ho fatte di cavolate eh) però dare la colpa solo al cast mi sembra una cosa un po’ così, è tutto un insieme. Ma poi tutto il cast? Cioè dici che hai sbagliato una Milena Miconi che è una santa donna? No, non puoi mettere in mezzo certe persone, non facciamo di tutta l’erba un fascio. Ricordiamoci però che nonostante tutto se noi siamo qui è perché lui ci ha dato una possibilità, non si sputa nel piatto dove si è mangiato”.