Ormai il pubblico inizia a conoscere i concorrenti del nuovo Grande Fratello. Come Paolo Masella, romano classe 1997 e di mestiere macellaio come suo padre e suo nonno. Appassionato di viaggi e palestra, al momento è single anche se non gli mancano le corteggiatrici, come detto nella clip di presentazione dove ha parlato molto anche della sua mamma, assicurato di non aver mai visto il GF e di non avere un profilo social. Ma col passare dei giorni, iniziano a uscire delle indiscrezioni che smentiscono le info date al reality di Canale 5.

Intanto il lavoro. Come detto, è entrato nella Casa del GF presentandosi a tutti come un macellaio. Ma il suo apparire così disinvolto e a suo agio davanti alle telecamere ha alimentato i sospetti. Sospetti raccolti anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha poi pubblicato un messaggio privato ricevuto da un utente: “Paolo il macellaio è conosciuto, fa il modello”. Ma c’è chi assicura che quello sulle passerelle sia solo un secondo lavoro.

GF, Paolo Masella smascherato: cosa si è scoperto adesso

Paolo Masella ha detto anche di non aver mai visto il GF in tv. Eppure agli inquilini ha parlato di dinamiche, strategie, nuovi ingressi. Tutti meccanismi che conosce solo chi vede il programma, ha tuonato il pubblico. E ora la scoperta sui social. Quando in diretta ha detto di non averne, anche Alfonso Signorini è rimasto sorpreso: “Sei un alieno insomma”.

E i telespettatori, ancora più sospettosi, hanno iniziato a indagare. A inizio GF, sempre Deianira Marzano aveva ricevuto una segnalazione: “Paolo aveva Instagram un mese fa e poi il profilo è sparito”. Poi, dopo l’ingresso nella Casa, come riporta il sito Tag24, su Instagram è spuntato un profilo nuovo gestito dagli amici con tanto di foto di lui al reality di Canale 5.

Ora, a distanza di una settimana, il vecchio profilo Instagram di Paolo Masella è spuntato di nuovo. La prima foto risale a marzo 2022 e lo ritrae con la sorella Chantal nel giorno del suo matrimonio. Scorrendo, ecco scatti con amici durante i suoi viaggi e quelli più recenti nella Casa. Ora la domanda è: gli autori lo sapevano e hanno suggerito di far “resuscitare” il vecchio profilo dopo tante segnalazioni oppure non ha detto la verità in diretta? Il pubblico, che ha già preso d’assalto i post con critiche, ora vorrà saperne di più.