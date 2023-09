Cesara Buonamici rivela: chi è il migliore al Grande Fratello 2023. L’opinionista e giornalista ha deciso di confessarsi a tutto tondo a Chi Magazine. Il famoso mezzobusto del Tg5 ha quindi fatto una sorta di pronostico riguardo un’ipotetica vittoria, qualora il reality finisse adesso. O almeno è quello che ci hanno visto in tanti, partendo da quelle sue parole, sempre dosate a mestiere, ma che lasciano intendere che per lei un preferito c’è eccome. E non è un lui, ma una lei.

Cesara Buonamici ha quindi confessato a riguardo: “Forse Giselda, perché ti mette di buonumore al solo guardarla. Le altre sono belle e bellissime, ma non è questa la loro migliore qualità. Colpisce come non facciano alcun uso esibizionistico di questa loro caratteristica. Questo si percepisce e, ovviamente, oltre a essere belle, le rende simpatiche”. Per Cesara Buonamici quindi la papabile al trono è proprio Giselda Torresan, ma le cose andranno proprio così?





La famosa giornalista, ora opinionista del Grande Fratello, ha quindi fatto sapere riguardo il suo rapporto con Alfonso Signorini: “Direi che lui porta una grande esperienza nel condurre il programma, io la mia esperienza di conduzione del Tg. Se ognuno porta tutto il proprio bagaglio con onestà e impegno, le cose vanno bene”.

A questo punto Cesara Buonamici racconta ancora riguardo il suo nuovo ingaggio sulle reti Mediaset: “È stata una sorpresa anche per me la richiesta dell’azienda. Devo tanto a Mediaset. Ho detto sì anche perché è una novità per me e per la mia professione. La prima impressione che mi hanno fatto, sinceramente, è di invidia per una gioventù così esplosiva. Giovani allegri, anche se ben consapevoli del loro posto nel mondo, e così pieni di curiosità e volontà per il prossimo futuro. Sanno chi sono e che cosa vogliono”.

In effetti, dopo diffidenza iniziale sul suo ruolo da opinionista, oramai il pubblico è tutto dalla sua parte. Cesara Buonamici quindi si rivela uno dei volti più interessanti di questa edizione del Grande Fratello 2023. E forse l’unica vincitrice è proprio lei, fino ad ora.

