Grande Fratello 2023, la rivelazione di Giselda viene ‘censurata’. Negli ultimi giorni i fan della trasmissione timonata da Alfonso Signorini hanno più volte assistito a una ‘pausa’ della diretta dalla casa più spiata d’Italia. Prima la diretta Mediaset Extra messa in stop dalle 3 di notte fino alle 6 del mattino, poi un ulteriore stacco di 2 ore dovuto, a detta di alcuni, ad alcune frasi di Claudio Roma. E adesso nelle ultime ore, anche Giselda sembra essersi lasciata andare al punto da costringere gli autori del programma a tagliare tutto prima che fosse troppo tardi.

La rivelazione di Giselda ai microfoni del GF 2023, arriva la decisione degli autori del programma. Ci risiamo. Nel corso della nuova edizione del reality show gli autori del programma sembrano essere maggiormente attenti a quello che i concorrenti dicono e fanno davanti alle telecamere. E di questo i fan della trasmissione hanno già avuto prova.

Dopo lo stop avvenuto nel corso della diretta Mediaset Extra alle 3 di notte, e dopo un ulteriore episodio riferito probabilmente alle dichiarazioni di Claudio Roma, ora anche il caso di Giselda. L’ecologista attivista sembra essersi lanciata in alcune dichiarazioni in merito alla trasmissione stessa. Nello specifico, sembra che abbia rivelato ai microfoni del programma le modalità con cui sarebbe stata contattata per prendere parte poi al cast di concorrenti del reality.

L’operaia di Pieve del Grappa ha confidato: “Io sono stata contattata per caso. Ti ho detto che mi hanno cercato”, ha rivelato Giselda davanti a Rosy Chin particolarmente curiosa di scoprire tutti i dettagli: “Ti hanno mandato un messaggio…sui social…”, ha detto la chef, e Giselda: “Sì, perché io ero già conosciuta in Veneto…”. Un dialogo, quello tra le due gieffine, che probabilmente è proseguito ulteriormente ma di cui i fan hanno perso ogni traccia: “A quanto pare sono stati contattati loro dal gf tramite social come ha detto Giselda (Poi hanno staccato)”, commenta un utente a corredo del video.

(Poi hanno staccato)#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/WNoWAK316m — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 19, 2023

Infatti dalla regia è poi arrivata la decisione, quella di cambiare inquadratura. Il pubblico, dunque, è rimasto a metà del discorso, desideroso di scoprire come fossero andate precisamente le cose. Ma loro malgrado, i fan dovranno accontentarsi. Ovviamente il momento è stato commentato sui social, e sono stati in molti a non prendere bene il fatto di essere rimasti all’oscuro di tutto e sospesi a metà del discorso.