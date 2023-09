Anita Olivieri è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. L’11 settembre ha varcato la famosa porta rossa insieme al concorrente Giuseppe Garibaldi, il bidello di Palmi che porta proprio il nome e il cognome dell’eroe dei due mondi. “Mia madre era innamorata di Garibaldi”, ha detto la concorrente prima del suo ingresso in casa.

“Nella vita mi sono fatto il mazzo: a 25 anni ho già due lauree e un master. Arrivata all’apice del mio momento lavorativo ho capito però di non essere felice. È il motivo perché sono qui. Io guardo quella porta rossa e mi sento libera. Ho voglia di esprimermi, cosa che fuori non riesco a fare”, ha raccontato Anita Olivieri durante la clip di presentazione del Grande Fratello.

Anita Olivieri protagonista di uno spot in televisione

Il Grande Fratello 2023 è iniziato con una nuova formula. Zero trash, almeno questo è l’obiettivo di Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Singorini, e il ritorno dei tanto amati nip, che mancavano ormai da diversi anni, precisamente da quando il reality show fu vinto dal viterbese Alberto Mezzetti. Anita Olivieri fa parte dei nip, ma in queste ore anche sulla concorrente è uscita una notizia succosa.

Niente a che vedere con i colleghi come Rosy Chin, chef famosa sui social e creatrice di contenuti anche per il famoso blog Giallozafferano, Arnold, seguitissimo sui social grazie al suo profilo TikTok, o Ciro Petrone, ex concorrente di Temptation Island che vanta molte parti e comparse in film e serie televisive di successo come Gomorra o Pinocchio con Roberto Benigni. Anita Olivieri è stata già in televisione, ma tanti anni fa, ed è stata protagonista di uno spot pubblicitario in onda sulle reti Mediaset. A dare la notizia ci ha pensato Annie Mazzola al GF Party.

“La nostra cara amica Anita non è nuova alle telecamere: lei era attrice già in fasce e non per capelli. Anita è quella che si è fatta la cacca addosso!”, ha detto la conduttrice del format legato al Grande Fratello 2023. Il video è stato pubblicato proprio dalla concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini con la frase: “Io e te per sempre❤️ //🎞📽 ti amo mammola mia✨1999”. Si tratta dello spot dei pannolini Pampers che andava in onda proprio nel 1999.