Grande Fratello, ancora occhi puntati su Giselda Torresan. Il pubblico è in subbuglio perché non è la prima volta che la concorrente ‘green’ viene presa di mira dai coinquilini. Lei, nata ad Asolo, laureata in Scienze Ambientali e grande appassionata di montagna, si era presentata così: “Voglio far conoscere questo territorio, la sua storia, la sua cultura, la sua biodiversità. Voglio sensibilizzare le persone a rispettare e proteggere l’ambiente, a praticare un turismo sostenibile e responsabile”.

Dopo aver parlato di una sua storia d’amore finita male Angelica Baraldi le aveva chiesto: “Non ti vuoi fidanzare perché hai paura di star male e di soffrire?”. Lei, sicura e con il sorriso sulle labbra, le ha risposto: “Sì, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero”. Adesso è scoppiata un’altra polemica sul suo conto. Ancora una volta Giselda è stata presa di mira da una concorrente e i suoi fan sono andati su tutte le furie.

La nuova polemica su Giselda Torresan: i fan non ci stanno

Nel giro di poco tempo sono stati diversi i concorrenti che hanno rimproverato Giselda Torresan. Il motivo? Dovrebbe “curarsi di più“. Anita, Letizia e Fiordaliso gliel’hanno detto senza troppi giri di parole. Tutto è avvenuto quando Anita, che stava pettinando Giselda, si è accorta di un nodo nei capelli e ha esclamato: “Oh Maria, ma tu che hai fatto qua?”.

A quel punto Giselda ha candidamente spiegato di essersi lavata la chioma sotto la doccia senza pettinarsi. Subito Fiordaliso è intervenuta dicendo la sua: “Cioè, sei veramente… sei veramente… ti devi un po’ truccare dai, e anche curare un po’… Ma una punta eh…”. Un’esternazione che molti hanno trovato inopportuna. E non è la prima volta che Giselda finisce al centro delle critiche spietate dei concorrenti.

abbastanza snervante questo dover sempre giudicare e cambiare giselda dicendole di truccarsi o curarsi mettendoci mano con questi toni sconvolti mamma mia #grandefratello #gf pic.twitter.com/W9PLMmwLaP — sara (@aridadentro) September 19, 2023

Su Twitter c’è chi se l’è presa con Fiordaliso e chi continua a rimproverare o attaccare Giselda: “Abbastanza snervante questo dover sempre giudicare e cambiare Giselda dicendole di truccarsi o curarsi mettendoci mano con questi toni sconvolti, mamma mia”. E voi, come la pensate?

