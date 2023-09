Nella terza puntata in diretta del Grande Fratello c’è stato spazio anche per il racconto di Angelica Baraldi, che ha deciso di parlare di cose importanti relative alla sua famiglia. Ha confessato di non aver certamente avuto esperienze positive in particolare col padre e ha sviscerato i motivi, che l’hanno anche spinta ad andarsene. Tanta commozione per il pubblico e una delle gieffine, Rosy Chin, ha subito deciso di consolarla dato il momento.

Adesso, però, fuori dal Grande Fratello è emersa una verità su Angelica Baraldi che lascia tutti sconvolti. Queste le prime parole della giovane gieffina: “Non sono riuscita ad andare incontro a mio papà. Non ho mai fatto un pranzo o una cena seduta al tavolo dove poter parlare della scuola o delle mie amiche. Non ho mai parlato di me a casa perché loro litigavano sempre. C’è tanta rabbia dentro di me: ci hanno messo in mezzo a tutte le discussioni solo perché eravamo con loro a tavola”.

Grande Fratello, brutte voci su Angelica Baraldi

Poi, sempre durante la diretta del Grande Fratello, Angelica Baraldi ha aggiunto sui suoi familiari, come riportato integralmente dal sito Tag24: “I miei non stanno più insieme e io gli ho chiuso molte porte dopo la separazione. Ero incarognita per come avevano gestito la cosa. Ho detto: ‘Sai che c’è? Me ne vado a 500 km di distanza, così vediamo se mi rompete ancora con le vostre cose’. Quindi mesi fa gli ho comunicato che preferivo non vederli più, perché non ne potevo più di discutere ogni volta che ci sentivamo”.

Poi Angelica ha concluso così lo sfogo sulla famiglia: “Per un anno sono stata massacrata perché sono andata a Roma a lavorare, e l’ho fatto senza chiedere un euro a mio padre. Volevo essere autonoma. Tutti mi apprezzano, a parte mio padre“. Rivelazioni strappalacrime, ma che a sorpresa si scontrano con un’altra segnalazione giunta all’influencer Deianira Marzano. Che ha parlato invece di una verità completamente differente.

Quest’utente ha infatti esclamato sul conto di Angelica: “Non è vero nulla di quello che dicono sulla sua famiglia, mio marito lavora con suo zio e dice che lei racconta tutte queste cose solo per fare gossip“. Baraldi è una concorrente Nip, che lavora come account manager di una società informatica. E anche lei non avrebbe raccontato tutta la verità, dopo i casi spinosi di Heidi e Giselda.