La puntata del 18 settembre del Grande Fratello è andata in archivio, ma ore dopo Beatrice Luzzi si è resa autrice di un episodio sorprendente. L’attrice ha lasciato tutti increduli nel momento in cui ha fatto qualcosa di strano. Le telecamere del programma hanno indugiato su di lei ed è stato possibile ascoltare con attenzione le sue parole, indirizzate contro un’altra concorrente con la quale ha avuto non pochi problemi in questi giorni.

Dentro la casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi non è riuscita ad instaurare un grande rapporto con la coinquilina e durante la diretta nemmeno Alfonso Signorini è riuscito a farle fare definitivamente pace. Anzi, successivamente le critiche della donna sono aumentate, dato che ha fornito un giudizio tutt’altro che lodevole nei confronti dell’altra gieffina. Ma i telespettatori si sono anche accorti di un insolito dettaglio.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro una coinquilina: il suo insolito gesto

Dunque, a puntata finita, il Grande Fratello ci ha fatto ascoltare le considerazioni di Beatrice Luzzi contro la compagna di avventura: “La manipolazione a me non piace, manipolare qualunque persona per portarla alle sue ragioni è un comportamento così banale. Da ragazzina delle scuole medie con tutto il rispetto per loro. Non voglio e non posso abbassarmi a quel tipo di gioco, non posso che contare sull’intelligenza di chi è qui e di chi è fuori per capire chi agisce nel bene e chi nel proprio interesse”.

Beatrice se l’è presa con Rosy Chin, con la quale non va affatto d’accordo. Ma la cosa più inaspettata è che questo sfogo della Luzzi è stato fatto non davanti a qualcuno, ma mentre si trovava completamente da sola. Ha quindi fatto una sorta di monologo, parlando senza che ci fosse nessuno ad ascoltarla. Un modo forse per darsi la carica giusta per reagire di fronte a questa situazione. E chissà se vedremo ulteriori confronti tra le due gieffine.

Beatrice Luzzi è stata protagonista nel piccolo schermo di diverse serie tv, infatti ha recitato a Il maresciallo Rocca 4, Don Matteo 4, Provaci ancora prof 3, I Cesaroni, Vivere, L’allieva e Un posto al sole. E ora si è rilanciata al GF, ma l’inizio non è stato dei più pacifici.