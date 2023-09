Tensione altissima al Grande Fratello 2023. Dopo la lite tra Fiordaliso e Claudio Roma, è scattata un mezza rissa anche tra Letizia e Grecia Colmenares. Ma non solo, poco prima di tutto questo, anche lo sfogo in lacrime di Beatrice Luzzi. Ma cosa è successo nella casa del Grande Fratello 2023, mercoledì 20 settembre? Come dicevamo, gli autori hanno organizzato un gioco davvero perfido, in cui si chiedeva di definire in qualche modo il concorrente che più si odiava, nella casa.

E lo scontro più interessante è stato senza dubbio quello tra Letizia e Grecia Colmenares. Ma cosa è successo tra le due? Proprio durante questa piccola sfida di sincerità, Grecia ha detto a Letizia che secondo lei è una narcisista un’ipocrita. La ragazza ha quindi chiesto spiegazioni all’attrice: “Ma sai il significato di queste parole? Cosa vuol dire ipocrita Grecia Colmenares? Tu vai a dire che mi voglio far notare. Io che sono la persona più ingenua del mondo. Posso parlare? Me ne vado a fumare!”.





Tensione altissima al Grande Fratello 2023

E ancora: “Mi dai dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola?! Io sono doppia faccia per cosa? Tu hai aspettato che mi alzassi dal tavolo per insultarmi e dire cattiverie gratis! Sei tu che sei falsa“. Grecia Colmenares a questo punto non è stata zitta e ha detto: “Non sei ingenua guarda! Tu non mi dici le cose in faccia. Poi un momento sei carina e subito dopo aggredisci“.

Tensione alle stelle anche tra Claudio Roma e Fiordaliso, Sempre durante il gioco il ragazzo ha detto alla cantante: “Io sono più giovane, ci tengo di più a stare qui rispetto a te. Tu qui non hai bisogno di nulla, invece noi abbiamo un sogno, tu no! Avrai anche te un sogno, ma minore del nostro e del mio. Dico questo perché tu hai il doppio dei miei anni“.

Letizia: “Grecia, sei tu che sei falsa con me!” #GrandeFratello pic.twitter.com/Zp3K9GW0aU — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2023

Fiordaliso allora non c’ha visto più e ha detto: “Ancora con sto fatto del ‘sono più giovane’. Ma chi te l’ha detto che io ho un sogno minore del tuo? E cosa c’entra che ho il doppio della tua età?! Vedi che ho fatto bene a votarti?! Ho fatto proprio bene cavolo“. Si comincia a vedere un po’ d’azione nella casa, finalmente.

