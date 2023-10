“Sto male”, l’annuncio in diretta di Bruno Vespa. È successo durante l’ultima puntata di “Cinque Minuti”, il programma di approfondimento politico e non solo, in onda dalle 20.35 alle 20.40 su Rai1. Si tratta, come molti sanno, del programma in onda per qualche minuto (5 appunto) che va in onda subito dopo il telegiornale della sera. Ma proprio durante la puntata di mercoledì 11 ottobre, è successo qualcosa di davvero molto insolito.

Bruno Vespa infatti non era in studio e appena iniziato il programma ha fatto un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato. In collegamento infatti, il giornalista e autore, ha spiegato al suo pubblico di non stare bene. Sul ledwall dello studio ecco quindi comparire Bruno Vespa col suo solito vestito blu che introduce gli ospiti e l’argomento della serata, poi si concentra qualche istante sul suo problema privatissimo.





C’è da dire che il conduttore non ha precisamente detto cosa stava succedendo, tuttavia alcune fonti hanno dichiarato che l’uomo, a telecamere spente, avrebbe confessato tutto. A riportarlo è Dagospia che, citando l’Ansa, fa sapere che Bruno Vespa sarebbe affetto da Covid. Sembra poi che Bruno Vespa lo avrebbe dichiarato nelle scorse ore, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta che è andata in onda la sera dell’11 ottobre.

Il presentatore Rai ha quindi detto ai suoi ospiti e a tutta la troupe in studio: “Vi chiedo di scusarmi, ma il Covid è venuto a trovarmi dopo tre anni e mezzo. Per fortuna mi ha colpito in modo leggero, ma devo comunque stare lontano da voi”, ha quindi confermato Bruno Vespa, spiegando indirettamente ai e agli ospiti in studio cosa stesse accadendo in quelle ore.

In effetti poi, nella puntata di Cinque Minuti, molti hanno notato che il padrone di casa è sembrato davvero molto affaticato sia nel parlare che nel restare concentrato. Probabilmente a causa del Covid e del suo relativo mal di gola. In studio c’erano Licia Ronzulli e Angelo Bonelli che sono comunque riusciti bene a gettare tutto tra le domande del conduttore da casa.

