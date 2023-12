Uomini e Donne, tra le tante coppie formatesi nel dating show di Maria De Filippi ce n’è una che ha fatto sognare il pubblico. I due protagonisti della nostra storia non si sono più lasciati da quando hanno lasciato il programma. E dire che le voci di crisi non sono mancate. L’ultima è arrivata non molto tempo fa, ma loro si sono affrettati a smentirla.

“Non c’è stata nessuna crisi – ha detto l’ex tronista che ha partecipato anche a Temptation Island in un’intervista a UeD Magazine – Il nostro amore non è mai stato messo in dubbio e soprattutto non ci siamo mai lasciati: ci sentivamo regolarmente tutti i giorni. Ci siamo presi un momento per noi, per ragionare sulla lontananza”. I due ex UeD hanno deciso di sposarsi, ma a quanto pare c’è stato un imprevisto, come loro stessi hanno annunciato su Instagram.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, matrimonio rinviato

Stiamo parlando di Teresa Langella e Andrea Dal Corso che qualche tempo hanno deciso di sposarsi. La proposta è arrivata dopo che i due sono andati a convivere ed è avvenuta in una location da sogno alle Seychelles. L’ex tronista rispose di sì: “Ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni. Noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”.

Teresa e Andrea avrebbero dovuto sposarsi a maggio, tuttavia hanno deciso di rimandare le nozze al 14 settembre. La data è slittata dunque di ben quattro mesi, ma alla base della decisione non c’è nessun problema. La stessa ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato che la scelta è stata fatta dal suo futuro marito.

Teresa Langella ha spiegato che hanno dovuto rinviare le nozze a causa dell’indisponibilità della location scelta: “Andrea ha voluto cambiare data, poi vabbè è stato un po’ difficile anche con la location, trovare una data in quel mese, quindi abbiamo spostato tutto al 14 settembre“. I due dovrebbero sposarsi a Sorrento, anche se non è ancora noto il luogo esatto. Dunque Teresa e Andrea coroneranno il loro sogno d’amore, ma dovranno attendere ancora un po’.

