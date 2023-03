Nozze a Uomini e Donne per una delle coppia più amate del dating show di Maria De Filippi. Usciti dallo studio nel 2019, in tanti non avrebbero scommesso su di loro, e invece hanno sorpreso tutti perché dopo la convivenza è arrivata la proposta di nozze.

E non una proposta qualunque, un vero e proprio sogno per la tronista, che ovviamente davanti al fidanzato è scoppiata in lacrime e ha risposto ”sì”. La coppia è nata dopo un periodo molto burrascoso e una prima scelta finita malissimo. Era il periodo delle scelte in villa, e all’epoca il corteggiatore non si presentò scatenando una grossa polemica a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, decisa la data del matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso, infatti, aveva già avuto un’esperienza in televisione come tentatore a Temptation island e aveva conquistato una delle fidanzate, che per lui aveva mandato a monte il fidanzamento. Dopo poco, però, la storia finì e lui arrivò alla corte di Maria De Filippi come corteggiatore di Teresa Langella. Il suo arrivo aveva scatenato opinionisti e fan della trasmissione, convinti che Dal Corso avesse solo intenzione di cavalcare l’onda di Uomini e Donne per diventare famoso.

La tronista napoletana scelse proprio lui, che però non si presentò in villa lasciando Teresa Langella nella disperazione più totale. Ma la lontananza ha fatto capire al corteggiatore di Uomini e Donne che Teresa era la donna della sua vita e ha fatto di tutto per riconquistarla. I due sono andati a convivere e a gennaio c’è stata la bellissima proposta di nozze. Una location da sogno, con l’arrivo in una spiaggia e la domanda scritta proprio sulla spiaggia.

Neanche a dirlo, la risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne è stata sì. “Ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni. Noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più. Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”, si leggeva nel post social. Ora c’è anche la data delle nozze, o meglio il periodo. Sarà tra maggio e giugno 2024. Ancora da decidere la location. Teresa Langella vorrebbe sposarsi a Napoli mentre Andrea Dal Corso vorrebbe optare per una villa in Veneto, sua regione di origine.