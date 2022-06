“Avevo paura di morire”. UeD, confessione choc dell’ex amata tronista

Uomini e Donne, Teresa Langella confessa: ho sofferto di attacchi di panico. “Sono sempre stata una ragazza che prima dei diciotto anni ero una pazzerella – racconta -. Sempre a mille, super attiva, poi ad un certo punto della mia vita qualcosa è cambiato. Ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico. Da lì la mia vita è cambiata tanto, pensate che i primi tempi mi sono ritrovata almeno una volta alla settimana a correre in ospedale per questi sintomi che non riuscivo a riconoscere inizialmente”.



“Sintomi che mi facevano sentire così vicina alla morte, lo so sono parole forti, però chi ne ha sofferto sa che cosa si prova”. Una battaglia lunga contro la quale ha dovuto lottare a lungo. Fino ad arrivare ad una presa di coscienza importante. “Non possono l’ansia e gli attacchi di panico prendere il sopravvento sulla mia vita, e tutto quello che ho imparato voglio metterlo a disposizione degli altri”.





Uomini e Donne, Teresa Langella ha sofferto di attacchi di panico

E ancora aggiunte: “Ho iniziato a stare il più possibile all’aperto e in mezzo alla natura, cercando di raccoglierne ogni beneficio. Ho pian piano iniziato a comprendere che l’errore fosse chiedere di essere capita”, e sapete perché? Perché questo mi rendeva più debole, più fragile. Ho sconfitto il fatto di sentirmi sbagliata perché era diventata quasi una cosa fissa, iniziando a fare cose nuove mi sento nuova”. (Leggi anche “Costretta a operarmi”. Guendalina Goria e la malattia: “Non migliora, le cure non funzionano”)



Solare, bella, giovane, capelli neri e occhi scuri, Teresa Langella è nata nel gennaio 1992 sotto il segno dell’Acquario. Nata e cresciuta a Napoli, la sua amata città, è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram dove al momento ha quasi 900mila seguaci. Mentre era sul trono Teresa conosce l’affascinante Andrea Dal Corso e, giunta alla fine del suo percorso, lo sceglie.



L’amore tra i due però non sboccia subito perchè Andrea, allora corteggiatore della Langella, il giorno della scelta le risponde con un secco ‘no’, per poi però pentirsene poco dopo. Il giovane confessa di essersi sentito spaventato e di aver sbagliato a rifiutare Teresa e fa di tutto per riconquistarla. Oggi Teresa e Andrea stanno ancora insieme e sono davvero dolcissimi: lei dolce e premurosa, lui un vero gentleman. I due si mostrano spesso insieme sui social.

