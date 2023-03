Uomini e Donne, bufera su Armando Incarnato durante l’ultima puntata del programma: le anticipazioni parlano di una lite furiosa con Aurora Tropea con la quale gli animi si sono scaldati. Armando in queste settimane ha fatto parlare così dopo l’esplosione del caso Desdemona con la presunta denuncia arrivata a suo carico. Dopo la diffusione degli audio la dama aveva attaccato a testa bassa. “Le registrazioni sono state inviate a terzi al solo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione”.



“E le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano. Aver partecipato ad un programma televisivo, non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private ed i miei messaggi, né a diffonderli in assenza di autorizzazione, violando la privacy”.

Uomini e Donne, lite tra Armando Incarnato e Aurora Tropea



“Ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato. La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”.



Dopo questo colpo Armando si è trovato a fronteggiare le accuse di Aurora Tropea. A quanto pare, in fatti, Aurora ha puntato il dito contro Armando sostenendo che in queste settimane in cui è rientrata in studio, ha avuto modo di notare che il cavaliere avrebbe fatto delle “corna per terra” al suo passaggio, per scaramanzia. Un gesto che l’ha fatta imbestialire tanto che è stato chiesto l’intervento di Maria De Filippi.



In attesa di capire come finirà Armando Incarnato ha attaccato un’altra dama di Uomini e Donne. Si tratta di Paola Ruocco. Secondo le anticipazioni infatti, Incarnato avrebbe accusato anche l’altra protagonista del parterre di avere un agente o un manager. Ennesimo colpo duro per il programma di Maria De Filippi.