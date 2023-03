La scoperta di Armando su Gianni Sperti. Nello studio di Uomini e Donne è nota la poca simpatia che lo storico opinionista e il cavaliere nutrono l’uno per l’altro. Le liti tra i due sono all’ordine del giorno e solo pochi giorni fa sono state scintille durante una delle puntate del dating show.

Come sempre i due si punzecchiano e la scorsa settimana Gianni Sperti ha fatto infuriare il cavaliere campano. Gianni Sperti ha accusato Armando Incarnato di non cercare davvero l’amore, scatenando una dura reazione. Uno scontro talmente infuocato, al punto che Sperti ha accusato il cavaliere napoletano di voler fare l’opinionista, quasi come se volesse prendere il suo posto in trasmissione.

La scoperta di Armando su Gianni Sperti: “È una persona sensibile”

“Io non sono assunto da Maria. Ironizzi dicendo che sono strato contratualizzato”, ha accusato Armando. “Maria vuoi mettere Armando al posto mio?”, era stata la domanda di Gianni alla De Filippi, che aveva risposto simpaticamente. “Ma sei scemo?”. Armando Incarnato aveva ribadito di ricevere soldi per la partecipazione a Uomini e Donne svelando anche quanto spende per uscire con una donna.

A fine puntata il cavaliere aveva scritto sui social: “Sono stanco di non essere mai capito. Sono un essere umano, non una macchina…”. In queste ore, Armando Incarnato ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine, rivelando di aver fatto una scoperta su Gianni Sperti. “Credo che Gianni sia una persona sensibile”. Una rivelazione inaspettata visto il rapporto tra i due.

La scoperta di Armando su Gianni Sperti ha lasciato i fan di UeD senza parole. “A sua insaputa lo osservo spesso e noto gli occhi lucidi, la voce spezzata, la gioia sincera quando all’interno dello studio è spettatore di storie a lieto fine. Non mi chieda perché, ma a pelle sono convinto che anche lui abbia visto in me un lato molto fragile, tenero e sensibile: sono certo che anime simili si riconoscano tra loro…”.

Parole davvero inaspettate per il cavaliere napoletano, che nel corso di questi anni non ha mai speso parole carine per l’opinionista. Durante l’intervista Armando Incarnato ha rivelato che dedicherà anche una sfilata a Gianni Sperti: “A volte le parole dette in studio su di me non rispecchino quello che pensa”.