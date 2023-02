“Sono stufo”. Uomini e Donne, Armando Incarnato perde le staffe: Gianni Sperti nel mirino

Momento difficilissimo per Armando Incarnato a Uomini e Donne. Ha dovuto fare i conti con una situazione davvero quasi ingestibile, infatti gli sono stati riservati attacchi durissimi che stavolta lo hanno scalfito nel profondo del suo cuore. A tal punto da compiere un gesto inaspettato, subito dopo la messa in onda di una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi. Ad essere stato molto furioso con lui soprattutto l’opinionista Gianni Sperti, che ha avuto un confronto acceso davanti a tutti.

Ma oltre che discutere delle dinamiche di Armando Incarnato, a Uomini e Donne ci si è soffermati nelle ultime ore su Gemma Galgani che ha conosciuto un nuovo cavaliere, Silvio. In esterna lui ha chiesto di potersi avvicinare sempre più alla dama e di sentire il suo profumo. Ma c’è di più perché l’uomo ha iniziato improvvisamente a darle dei baci sul collo e lei non se l’aspettava minimamente. E la sua reazione è stata sorprendente. Inoltre, c’è stato un massaggio hot che è stato fatto anche nello studio di UeD, nel quale lui le ha toccato delicatamente il suo piede.

Armando Incarnato sbotta dopo le polemiche a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 22 febbraio, Armando Incarnato è stato messo nel mirino di Gianni Sperti a Uomini e Donne. L’opinionista gli ha detto: “Sei qui ormai per scaldare la sedia“, in riferimento alle sue mancate uscite con le dame. Infatti, è passato tantissimo tempo dalla sua ultima conoscenza approfondita con qualche donna. Inoltre, il cavaliere è stato bacchettato perché ormai sarebbe diventato una sorta di opinionista della trasmissione. E ora lui ha reagito attraverso Instagram.

Armando ha pubblicato una sua foto dallo studio di Uomini e Donne e ha scritto nella didascalia: “So’ stanc e nun’esser mai capit. Sono un essere umano, non una macchina. Sta’ na part rò core cà me fa semp chiù mal.. Bast pe favor! ‘Papà te pens semp'”. E queste dolorose parole riportate dall’uomo hanno colpito nel segno. Infatti, tantissimi suoi follower, alcuni dei quali non gradiscono sempre i suoi atteggiamenti a UeD, hanno deciso di prendere le sue parti e quindi criticare in questo caso Gianni Sperti.

Ecco i principali commenti dei seguaci di Incarnato: “Per la prima volta ti ho dato ragione, ma se non stai bene lì è giusto che tu vada a casa”, “Armando è sincero ed è pure molto coerente”, “Tutti dalla tua parte”, “Gianni si spaventa perché potresti farlo fuori come opinionista”, “Caro Armando, tieniti forte. L’amore arriverà”.