Uomini e Donne, salta un’altra coppia: è addio tra Palo Marzotto e Sabrina Travaglini. Dopo 3 anni l’amore è arrivato al termine e pare non proprio in maniera serena. Paolo e Sabrina si erano conosciuti nel 2019 all’interno del programma dove lui era arrivato per corteggiare Gemma Galgani. Nei mesi scorsi, dopo tanto silenzio, Paolo era tornato a parlare del programma nel corso di un’intervista a Mondotv. L’ex cavaliere si er atolto qualche sassolino dalle scarpe lanciando accuse verso gli attuali protagonisti del programma.



“Guardo le repliche di Uomini e Donne e noto che non ci sono più persone che vanno lì per cercare l’amore, ma cercano tutti tanta visibilità. Ho notato questa cosa” aveva dichiarato l’ex cavaliere. Paolo aveva parlato anche della Galgani, la sua ex frequentazione avvenuta durante la sua partecipazione: “Gemma non trova l’amore, io invece sono stato fortunato perché lei mi ha lasciato e ho conosciuto la donna che ho ora al mio fianco”.

Donna con la quale è finita. A dare l’annuncio proprio lui: “Tutti mi state chiedendo della mia storia d’amore. Ci tengo a non essere più associato al nome di questa persona. L’amore si costruisce migliorando l’altra persona. No sminuendola. Non è amore se devi nasconderti o spaventarti di ogni parola pronunciata o gesto. Vivete l’amore per come si deve”.



E ancora: “Ma soprattutto non abbiate paura a rimanere soli. Perché avete sempre voi stessi che è la cosa più importante. Amatevi. Detto ciò non dirò altro. Buona vita a tutti. Grazie.” Parole dopo le quali è intervenuta anche Sabrina che ha preso del tutto le distanze dall’ex compagno, annunciando di volere tutelare lei e sua figlia tramite un legale: “Ho nominato un legale al fine di tutelare mia figlia e me. Non entro nel merito di quanto asserito contestandolo integralmente.”



Con Sabrina si schierano anche in fan: “Mi dispiace tanto per la tua salute Paolo però permettimi di dirti che queste tue righe potevi evitarle anche perché hai ammesso i tuoi errori con questa donna che ti ha amato veramente e chi ha sminuito sei stato tu non Sabrina bastava togliere il post scusarti con Sabrina e non menzionare la figlia i figli debbono stare al di fuori, queste cose non vanno risolte su un social network…. Ti auguro che vada tutto bene riguardo la tua salute un saluto!”.

