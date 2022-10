Ida Platano, non si parla che di lei in studio e fuori da UeD. Il ritorno di Riccardo Guarnieri e quello di Roberta Di Padua, la dichiarazione d’amore di Alessandro Vicinanza: non c’è puntata in cui la dama di Brescia non sia protagonista assoluta.

E lo è stata anche nell’ultima, che si è aperta con la confessione di Riccardo e Roberta, che hanno passato una serata insieme fuori. Apriti cielo: anche gli

opinionisti hanno criticato fortemente la ex coppia. Gianni Sperti ha anche chiamato la Di Padua “gatta morta”, perché gli sembra strano che abbia iniziato a flirtare con l’altro dopo la fine della precedente puntata.

Leggi anche: “A Brescia da Ida”. Riccardo Guarnieri, le foto che non ti aspetti fuori da UeD





Ida Platano “scappa” da UeD e torna con un nuovo look

Per Gianni è solo una ripicca nei confronti di Alessandro Vicinanza e Ida Platano, che hanno iniziato a frequentarsi. Qualunque sia la verità, ne è chiaramente nato uno scontro acceso tra le due ex di Riccardo Guarnieri. Scontro che a un certo punto si è interrotto inaspettatamente per una richiesta alla conduttrice.

“Scusa Maria, devo scappare in bagno. Ho un’esigenza, davvero”, ha detto Ida alla padrona di casa. Niente di strano né di male fin qui. Se non fosse che non appena è rientrata in studio al pubblico non è sfuggito un cambio look. Prima di uscire dallo studio aveva i pantaloni arancioni.

Rientrata dopo diversi minuti, invece, Ida Platano aveva su un paio di jeans chiari. Motivo? Non è dato da sapere, nessuno dei presenti ha chiesto spiegazioni ma gli utenti si sono scatenati tra ipotesi e battute. Soprattutto su un possibile problema intestinale: “Ida è uscita camminando come se si fosse ca…a addosso e ora è tornata con un paio di pantaloni nuovi…. Ho qualche GUBBIO” e “Ma Ida si è cambiata il pantalone, mi sa che veramente si è ca…ta addosso”, si legge in rete.