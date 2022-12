UeD, la scelta di Federico Nicotera. Anticipazioni bomba della puntata in onda oggi, giovedì 15 dicembre, del popolare dating show di Maria De Filippi. Ormai manca davvero poco all’ultima puntata dell’anno, ma i tronisti sono ancora lontani dal fare la loro scelta definitiva. In particolare al centro dello studio c’è Federico che negli ultimi tempi ha fatto discutere per le sue scelte. In particolare non è ancora chiaro chi preferisca tra Alice Barisciani e Carola Carpanelli.

Come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sul profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover nella puntata sarà protagonista anche Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo ha definitivamente detto addio a Cristina e Antonella e ci sono addirittura tre dame a corteggiarlo. Armando, tuttavia, ne fa rimanere soltanto due. Spazio poi alle decisioni di Lavinia Mauro: la tronista sceglie di vivere un’esterna con Alessio Corvino proprio a Caserta, città natale del ragazzo. L’idea è quello di farlo ‘sciogliere’ un po’.

La scelta di Federico Nicotera crea il caos in studio

Come detto, però, sarà la scelta di Federico Nicotera a far discutere parecchio. Fino a poco tempo fa il tronista sembrava più a suo agio con Alice, recentemente i continui battibecchi con la corteggiatrice hanno ribaltato la situazione. Con Carola, invece, sta vivendo un equilibrio e un’armonia prima sconosciuti.

Federico Nicotera ha così scelto di portare in esterna ancora una volta Carola Carpanelli. Non solo. Tra i due, nella suggestiva cornice della Fontana di Trevi a Roma, ci sarà anche un bacio. Un epilogo che non piacerà alla rivale: Alice, infatti, compirà un gesto estremo non presentandosi in trasmissione. Forse siamo davvero alle battute finali di questo lungo corteggiamento…

Intanto ricordiamo cosa aveva detto Federico Nicotera sulla donna ideale: “Accanto a me voglio una donna forte con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Io per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante. Una donna che sappia starmi vicino e che possa essere presente ma nello stesso tempo mi sfugga. Deve essere un po’ fuoco, mi deve bruciare un po’ la cosa”.

