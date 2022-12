Nuovamente al centro dello studio di Uomini e Donne Riccardo Guarnieri: si parla della storia con Gloria Nicoletti. Dopo l’uscita di scena della sua ex fidanzata, Ida Platano, il cavaliere tarantino vuole voltare pagina, ha ripreso la frequentazione con la dama romana, ma non è convinto del tutto. E infatti nella puntata di oggi – mercoledì 14 dicembre – ha deciso di troncare la relazione. La goccia che fa traboccare il vaso è un messaggio vocale di Gloria che lui non ha apprezzato e questo ha scatenato la reazione delle altre dame del parterre, in particolare di Paola.

Quindi vale la pena spiegare per bene ciò che è accaduto nello studio di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti hanno discusso a causa dei continui riferimenti che il cavaliere fa all’ex fidanzata Ida lontano dai riflettori. Per un’intera serata, ad esempio, si è lamentato della cena che Ida Platano ha fatto a Napoli con Alessandro Vicinanza e con Armando Incarnato. “Possibile che parli con una tua ex di un’altra tua ex?”, gli ha domandato Gloria, infastidita, dal fatto che il cavaliere abbia telefonato a Roberta Di Padua per parlare di Ida Platano.

Il confronto tra i due è andato avanti per gran parte della puntata e alla fine Gloria Nicoletti ha chiuso definitivamente il rapporto perché il cavaliere tarantino ribadiva di non provare nessun sentimento per lei, ma che la frequenterebbe esclusivamente perché spinto da un’attrazione fisica. La dama è scoppiata a piangere anche perché pensava che il cavaliere fosse cambiato in seguito alle ripetute richieste di quest’ultimo di poter incontrare sua figlia, delle volte in cui hanno parlato di un’eventuale convivenza o dei progetti di trascorrere qualche weekend insieme.

Maria De Filippi ha chiesto a Riccardo Guarnieri di essere più chiaro con la dama: “Lei vorrebbe star bene con te non solo il sabato sera, vorrebbe stare bene tutte le sere”. Il diretto interessato, però, ha glissato sull’argomento e ha detto ribadito di voler vedere ancora la dama nonostante le incomprensioni. A questo punto sono intervenute alcune dame del parterre di Uomini e Donne e le frasi più forti sono state quelle di Paola che senza tanti giri di parole ha detto a Riccardo Guarnieri: “Vattene a casa, sei un pagliaccio. Prendi in giro tutte le donne”.

Lo studio è esploso in un applauso verso la dama e anche i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti si sono detti d’accordo con la protagonista del Trono Over. Guarnieri, però, ha replicato mandando a quel paese la sua “accusatrice”, confermando di vivere un periodo di forte smarrimento e tensione. Insomma un periodo complesso per il cavaliere tarantino a Uomini e Donne.