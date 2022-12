Dopo l’uscita di Ida Platano, è iniziata una nuova epoca per Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Il cavaliere tarantino resta in studio ed è sempre a caccia dell’amore, della donna della sua vita. La dama bresciana per lui rappresenta il passato ed è arrivato il momento di voltare pagina. “Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte. Non credo alla scusa che quando si è arrabbiati si perde lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti”, ha detto il cavaliere a proposito della dama.

Di conseguenza spazio ad altre conoscenze per Riccardo Guarnieri. Ha ricominciato a frequentare Gloria Nicoletti, la dama con cui si era già visto nei mesi precedenti. Lui sembra meno preso, ma ugualmente ha voluto dare l’esclusiva alla 40enne: i due, in base a quanto hanno raccontato, hanno trascorso due piacevoli serate e nel corso della seconda è scattato anche un bacio passionale. Nelle ultime puntate il cavaliere ci è andato sempre coi piedi di piombo nei confronti di Gloria, ha detto che è ancora presto per parlare di sentimenti e per interrompere conoscenze parallele.

UeD, Riccardo Guarnieri mette fine alla frequentazione con Gloria

Una scelta particolare che ha insospettito il pubblico e gli opinionisti convinti che Riccardo Guarnieri non abbia del tutto dimenticato Ida Platano. Inoltre nella puntata di ieri – giovedì 1 dicembre – il cavaliere ha notato la presenza di una nuova dama, Antonella, che ha svelato come sta procedendo la conoscenza con i cavalieri Luciano e Luca. Maria De Fiippi ha interrotto tutto vedendo lo sguardo interessato di Riccardo: “Scusa…Riccardo…Ma ti piace Antonella che la stai guardando fissa in questo modo? Si nota eh…”. E lui: “Beh è bellissima…Come si può dire il contrario? Si, certo che mi piace…”.

A questa frase è arrivata la pronta risposta di Antonella che, senza troppi giri di parole, ha dato il classico due di picche al cavaliere: ““Assolutamente no, proprio zero…”. Insomma Riccardo Guarnieri è sempre al centro delle dinamiche di UeD e lo sarà anche nella puntata di oggi – venerdì 2 dicembre – in cui chiuderà la frequentazione con Gloria Nicoletti. Stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, ci sarà un colpo di scena in studio.

Pur avendo avuto un contatto fisico con la dama, Riccardo Guarnieri ha detto di non provare alcun sentimento nei confronti di Gloria Nicoletti. Nonostante tutto, conoscendo, invece, il trasporto della donna nei suoi confronti, ha deciso di concederle l’esclusiva. Una scelta azzardata, a quanto pare, perché il cavaliere chiuderà la sua frequentazione con la dama.