Novità su Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. I telespettatori vedranno tutto nella puntata in onda nel pomeriggio di martedì 29 novembre, ma intanto sono già uscite fuori le prime anticipazioni e sono a dire poco inaspettate. Il cavaliere pugliese ha infatti preso una decisione per certi versi clamorosa, dato ciò che era emerso in questi giorni in studio. E possiamo già anticiparvi che si scatenerà il caos nel parterre, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che hanno perso definitivamente la pazienza.

Infatti, Riccardo Guarnieri nel corso dell’appuntamento di Uomini e Donne informerà tutti di una scelta che ha deciso di fare. Ida Platano, uscita dal dating show di Canale 5 con Alessandro Vicinanza, ha parlato così dell’ex nei giorni scorsi: “Ci sono paure legate alle precedenti relazioni che mi porto dietro in questo rapporto? Sinceramente no. Per fortuna ci sono persone in grado di far mettere davvero da parte il passato e Alessandro è una di queste. Ho lasciato tutte alle spalle”. Quindi, la sua mente è ora sgombra.

Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne: l’annuncio inatteso su Gloria

Ormai la vicenda Ida sembrerebbe archiviata, eppure Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha assunto una decisione inattesa su un’altra dama della trasmissione Mediaset. Con questa donna aveva ormai costruito un rapporto molto importante, che sarebbe sfociato anche in un momento molto privato. Quindi, c’erano tutti i presupposti giusti affinché una nuova coppia potesse nascere a breve. Eppure nella puntata del 29 novembre il pubblico ascolterà parole molto chiare da parte del cavaliere tarantino.

Nonostante la donna abbia manifestato molto interesse nei confronti di Riccardo Guarnieri, lui ha subito ammesso di non essere innamorato di lei. E quindi ha fatto una sorta di passo indietro nella loro conoscenza, come rivelato dal sito Lanostratv. Stiamo parlando del legame di lui con la dama Gloria, la quale probabilmente si sarebbe aspettata ben altri commenti. L’uomo non ha voglia di accelerare, ma di viversi questo rapporti in maniera più soft. Ma Tina e Gianni si sono arrabbiati con Riccardo.

C’è chi pensa che Riccardo sia ancora innamorato di Ida Platano e che quindi potrebbe aver ridimensionato il legame con Gloria per questo motivo. Mentre altri sono convinti che nella sua testa ci sia invece ancora Roberta Di Padua. Non resta che aspettare ulteriori sviluppi sulla vicenda.