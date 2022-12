“Umiliato”. Riccardo Guarnieri, schiaffo senza precedenti davanti al pubblico di Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne Ida Platano, Riccardo Guarnieri continua a far parlare di sé. Stavolta però per il cavaliere lo schiaffo è stato bruciante. Peggiore di quello che gli ha riservato Ida con la quale i rapporti si erano chiusi nel peggiore dei modi. “Ida in studio ha detto che sono il suo scarto e ho trovato quest’affermazione molto forte. Non credo alla scusa che quando si è arrabbiati si perde lucidità ma penso, al contrario, che si diventi volontariamente pungenti”.



E ancora: “Ida non è cambiata dopo l’estate ma è mutata completamente in seguito all’ultima cena che abbiamo fatto in primavera. In realtà la Ida che vediamo oggi è un’evoluzione della persona con cui ho avuto a che fare già qualche tempo da: una donna che non scende a compromessi, neanche in amore, e che credo da tempo non sia innamorata di me come affermato”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: no dalla dama Antonella



E ancora: “Quell’amore che provava non credo fosse poi così immenso […] La cosa che mi stupisce e che fa male, è che Ida è diventata un’altra persona nel giro di una settimana: da grande amore a zero considerazione nei miei confronti”. Ida, da parte sua, non nasconde di vivere un momento bellissimo con Alessandro Vicinanza.



Mentre non si frenano gli insulti del pubblico contro di lei: “Ida il nulla messo sotto i riflettori, sono anni che ci propinate questo pessimo esempio di adolescente cronica che non maturerà mai, cercate di fare casting e cambiate tipologia di persone da portare in TV, persone che siano di ispirazione, che possano dare al pubblico qualcosa, e non queste soap di quart’ordine di un patetico e noioso che non se ne può più!!!”.



E Riccardo? Dopo essere stato sbugiardato dalla bellissima Gloria Nicoletti (con la quale aveva avuto un primo approccio già un anno fa) confida di essere interessato ad Antonella, punzecchiando poi la dama sulla conoscenza fallita con Armando, lei dichiara di essere stata benissimo a cena con Luciano. Uno schiaffo mica da poco.

