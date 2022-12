“La rivuole a tutti i costi”. Riccardo Guarnieri ribalta tutto, colpo di scena a UeD

Uomini e Donne si è fermato per il ponte dell’Immacolata. L’ultima volta che il dating show condotto da Maria De Filipi è andato in onda è stato il 7 dicembre: da allora nessuna puntata, si riprende il 12 dicembre con tanti nuovi colpi di scena. Il pubblico è curioso di sapere cosa accadrà in studio e quali saranno i protagonisti delle nuove dinamiche. A soddisfare queste richieste ci pensano le anticipazioni che circolano in rete su Uomini e Donne.

Si parla di un addio clamoroso, quello di Pinuccia, la dama di Vigevano arrivata lo scorso anno a Uomini e Donne, che ha creato un rapporto di amicizia con Alessandro con cui, tuttavia, vorrebbe una vera relazione. Da parte sua, Alessandro ha più volte ribadito di essere solo alla ricerca di un’amicizia non riuscendo a chiuderle totalmente la porta. Più volte si sono verificate in studio liti tra Pinuccia e Tina Cipollari: le due sono spesso in disaccordo. Anche Maria De Filippi ha ripreso in qualche occasione la dama di Vigevano e tornerà a farlo nelle prossime puntate. Potrebbe esserci proprio la conduttrice dietro l’addio a UeD di Pinuccia.

Altre anticipazioni riguardano Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino sta cercando di voltare pagina dopo la fine della storia con Ida Platano. La dama bresciana ha deciso di uscire dal programma con Alessandro Vicinanza e di conseguenza ha chiuso la conoscenza con Guarnieri che non se ne sta con le mani in mano. Ha ripreso la frequentazione con Gloria Nicoletti, la dama con cui in precedenza c’era stata una intesa.

Tuttavia lei appare molto presa dalla situazione, lui di meno tanto che si è aperto alla conoscenza di nuove dame e, pur avendo dato l’esclusiva alla dama, non vuole precludersi nulla. In studio molti ritengono che Riccardo Guarnieri pensi ancora a Ida Platano, ma il cavaliere ha tutta l’intenzione di far cambiare loro opinione: infatti sta provando a riconquistare di nuovo il cuore di Gloria e lo ha fatto presentandosi sotto casa della dama assieme a suo nipote.

Ovviamente l’obiettivo di Riccardo Guarnieri era quello di riconquistare la dama, nonostante abbia fatto capire di voler troncare la relazione. E la reazione di Gloria Nicoletti non sarà delle migliori: infatti, stando alle anticipazioni, questa volta, infatti, sarà lei a rifiutare il cavaliere. In questo modo la dama vuole dimostrare di non essere una “pedina” nelle mani del cavaliere. Una dimostrazione chiara e decisa quella di Gloria che, in questo modo, sembra aver messo lei la parola fine alla sua frequentazione con Guarnieri.