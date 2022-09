Chi è Federico Nicotera, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Lunedì 19 settembre apre la nuova stagione del popolare dating show condotto come sempre da Maria De Filippi. Tra le novità il fatto che uno dei quattro tronisti potrebbe essere deciso dal parterre over a partire da due candidati: “Durante la registrazione si presentano due candidati (per salire sul trono) e colui/colei che salirà potrebbe essere deciso/a dal parterre over. Per gli altri tre ci sarebbe la presentazione normale”.

I nuovi tronisti saranno Lavinia, Federica, Federico D. e appunto Federico Nicotera. Il primo è un odontotecnico e lavora con il padre. Ha 25 anni e vive a Genova: “Mio padre è molto severo sul lavoro – le sue parole – Io inizio alle 8.30 al mattino, una volta sono arrivato alle 8.32 e mi ha mandato a casa. Non mi dice mai “bravo”, sennò potrei montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’”.





Chi è Federico Nicotera: biografia, vita privata e lavoro

Federico Nicotera, nuovo tronista di Uomini e Donne, è nato a Roma nel 1997. Ha uno splendido rapporto con il fratello, le due sorelle e la mamma. Sul padre, invece, ha dichiarato: “Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Sono anni che non uso la parola “papà”. Scegliere di non avere come riferimento un padre è una cosa che ti segna. Ho dovuto prendermi cura della mia famiglia”.

Per quanto riguarda il suo carattere Federico Nicotera ha svelato: “Sono una persona molto esigente perché pretendo che determinate cose vengano fatte e dette in una determinata maniera. Mi piace essere trasparente e parlare in maniera diretta soprattutto alle persone a cui voglio bene. Purtroppo – aggiunge – ho un lato del carattere un po’ fumantino, nel senso che tendo a ‘sbroccare’. Sono una persona di base buona, di cuore. Mi piace far stare bene chi è vicino a me”.

Relativamente alla sua vita sentimentale sappiamo che Federico ha avuto una storia con una ragazza di nome Flaminia. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è un ingegnere aeronautico: “Mi occupo di rendere il velivolo conforme alle norme di aeronavigabilità. È un lavoro di grandissima responsabilità. Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire a mattinata inoltrata. Però, vedere l’aereo che decolla dopo averci messo le mani, è veramente una soddisfazione grandissima”.

Sull’identikit della sua donna ideale Federico dice: “Accanto a me voglio una donna forte con la propria identità e che sappia cosa vuole nella vita. Io per lei devo rappresentare un valore aggiunto, non devo essere la metà mancante. Una donna che sappia starmi vicino e che possa essere presente ma nello stesso tempo mi sfugga. Deve essere un po’ fuoco, mi deve bruciare un po’ la cosa”. Infine il sogno: “Il mio sogno sarebbe quello di costruire una famiglia da giovane. Mi piace l’idea di scegliere con la mia donna l’armadio per casa, il colore del bagno piuttosto che della camera”.

