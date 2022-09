“Federico e Federico”. UeD ufficializza i nuovi tronisti: chi sono e cosa fanno

I nuovi tronisti di UeD. Dopo Lavinia e Federica Aversano sono stati ufficializzati anche i nomi dei due ragazzi che siederanno sulla sedia rossa del talent show che si appresta a vivere una nuova edizione ricca di sorprese. In questi giorni sono state rese note le date ufficiali di inizio: lunedì 19 settembre.

Le registrazioni delle prime puntate sono state effettuate tra il 28 e il 31 agosto e quest’anno ci sono delle novità. “Confermata anche quest’anno la versione dei troni uniti, i tronisti 4 e in base a ciò che si sa tutti sconosciuti, il parterre over dovrebbe ripartire con gli stessi di fine maggio (salvo cambiamenti, forse qualcuno non lo ritroveremo)”, ha spiegato Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver.





I nuovi tronisti di UeD sono Federico D. e Federico N.

Ma chi sono i nuovi tronisti di UeD? Il primo è Federico D, ha 25 anni ed è di Genova: “Sono Federico, ho 25 anni e vengo da Genova. Faccio l’odontotecnico e sono 5 anni che lavoro con mio padre. Mio padre è molto severo sul lavoro. Io inizio alle 8.30 al mattino, una volta sono arrivato alle 8.32 e mi ha mandato a casa. Non mi dice mai “bravo”, sennò potrei montarmi la testa, ma dentro di me so di essere molto bravo. Posso considerarmi il cocco di mamma, mi vizia un po’. Un po’ mi vergogno che a 25 anni mi rifà ancora il letto, ma la mamma è sempre la mamma”, ha spiegato nel video di presentazione.

Federico non si reputa fortunato in amore e spiega che quando si innamora diventa un “sottone, sono molto impacciato. Spero di trovare una ragazza sincera che mi voglia per quello che sono e non per quello che ho o per quello che faccio”. Tra i nuovi tronisti di UeD c’è anche Federico N. Ingegnere aeronautico di 25 anni. “La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta. Ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. Sono Federico, ho 25 anni, vengo da Roma e sono un ingegnere aeronautico. È un lavoro di grande responsabilità”, ha spiegato nel video di Witty tv.

E ancora: “Ho dovuto studiare e lavorare fuori, svegliarmi in piena notte o andare a dormire in nottata inoltrata. La mia famiglia è composta da mia madre, da mio fratello e dalle mie due sorelle più piccole. Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo, è una forza della natura. Io e mia sorella abbiamo un rapporto magico, viviamo in simbiosi. Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Sono anni che non uso la parola “papà”. Scegliere di non avere come riferimento un padre è una cosa che ti segna. Ho dovuto prendermi cura della mia famiglia”.

