“In ospedale”. Uomini e Donne, paura per l’ex protagonista: l’annuncio arriva sui social

Beatrice Valli ricoverata in ospedale. L’influencer e modella bolognese ha sfilato sul red carpet del Festival di Venezia la scorsa settimana. Quattro giorni fa ha postato su Instagram alcuni scatti con il marito Marco Fantini, l’ex tronista con cui ha iniziato la storia d’amore proprio a Uomini e Donne. Nella didascali leggiamo: “Ho ancora 300 foto di Venezia vi avverto già 🤣🤪 @marcofantini_mf questa è troppo bella♥️”.

Solo che nei giorni successivi la 26enne è letteralmente scomparsa dai social, un fatto davvero insolito che infatti ha allarmato i fan. Così è stata la stessa Beatrice Valli a spiegare cosa è successo con una story su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere di aver avuto un problema di salute e di essere stata ricoverata in ospedale.





Cosa ha avuto Beatrice Valli e le sue condizioni di salute

Beatrice Valli ha raccontato di aver avuto per l’ennesima volta un problema con le vertigini: “Scusate l’assenza ma il mio solito problema di vertigini mi ha rimessa di nuovo ko”. Le vertigini non sono una vera condizione patologica, ma piuttosto un sintomo, come spiegato dal portale dell’Istituto superiore di sanità. In genere sono provocate da problemi dell’equilibrio che coinvolgono il funzionamento dell’orecchio interno. Nei casi più gravi ma possono anche essere causate da un malfunzionamento di alcune parti del cervello.

Fortunatamente il peggio sembra essere passato. Beatrice Valli, infatti, aggiunge: “Sono appena stata dimessa dall’ospedale. Sto un pochino meglio”. Le vertigini nella stragrande maggioranza dei casi sono un problema passeggero che scompare da solo col passare del tempo. Ma certo rappresentano un disagio per chi ne soffre.

Poco tempo fa Beatrice Valli e il marito Marco Fantini erano stati travolti dalle polemiche dopo aver pubblicato alcune foto di loro in vacanza. Tra i commenti più duri leggiamo “Non trasmettete nulla, siete due persone veramente insignificanti. Che brutti e pure molto antipatici”, “Ma per caso, per fare questa vita hai il reddito di cittadinanza?”, “Ma quanto lavorano questi due”. L’influencer ha risposto così: “Tutto l’anno facciamo come il resto delle persone di questo mondo. Credete di essere simpatici. Comunque i tanti utenti che scrivono in inglese sono quelli che pagano per stare su tutti i profili. Ne ho bloccati tantissimi”.

