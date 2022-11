UeD, lite tra Federica Aversano e Tina Cipollari. Uno scambio accesso in cui non sono mancate parole grosse e che aumenta la tensione su Federica, alle prese con un momento molto difficile. La tronista infatti aveva raccontato tutte le sue perplessità ed i dubbi che la stanno accompagnando in questo nuovo percorso. “Mi sto dando del tempo. È un’esperienza che sto vivendo a pieno, la sto sfruttando con introspezione. Riconosco di avere dei limiti e delle difficoltà a sorpassarli”.



E ancora: “Una volta dicevo che ero la peggiore nemica di me stesso. Ho sempre diretto l’occhio verso gli uomini più grandi, ho avuto compagni più adulti di me. Anzi, forse il mio è il problema inverso: se un ragazzo è più piccolo un po’ mi frena, è un mio limite. Nella mia vita mi è un po’ mancato qualcuno che mi proteggesse, e in un uomo cerco anche questo: protezione”.

UeD, lite tra Federica Aversano e Tina Cipollari: colpa di Federico



Oggi il motivo della lite è stato il confronto con Federico che, dopo l’ennesimo attacco, lei ha cacciato dallo studio. Una decisione che ha sollevato immediatamente la reazione di Tina. “Lei un ragazzo con il carattere non lo vuole. Lei vuole uno a cui dire cosa dire, quando sorridere e cosa fare”, ha attaccato l’opinionista. Immediata la riposta di Federica.



“Tina non rompere le scatole”. Dopo la lite in studio il confronto si è spostato sui social con centinaia di commenti che hanno, nel giro di poco, preso di mira la pagina Instagram del programma. Tra chi difende Federico e chi la tronista. “Ma in quello studio secondo me hanno una percezione distorta della realtà. Come si fa a difendere e applaudire sto tipo? Sta lì a corteggiarla, passa e manco la saluta, ma stiamo scherzando?”, scrive un’utente.



E ancora: “Buffone raccomandato, Maria che gli dice siediti, dopo che lei lo elimina…Mah! Si sente tutto maturo, ma si vede che ancora deve fare strada”. “In studio nessuno che cerca di capire Federica mentre con Lavinia sono tutti comprensivi. Poi Federico si vede che vuole il trono, finto”.

