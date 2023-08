Finita ufficialmente. Un’altra coppia di Uomini e Donne è scoppiata. In realtà da giorni si parlava di una presunta rottura tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi: l’assenza di foto social di coppia aveva insospettito i fan, poi in un certo senso rassicurati dalle parole di lui. “Ragazzi lo sapete che faccio fatica a condividere la mia vita privata qua, ma negli ultimi dieci giorni mi avere massacrato (in parte capisco) con cattiverie”, aveva scritto l’ex corteggiatore pochi giorni fa nelle sue Instagram stories.

Ancora: “Nelle relazioni ci sono alti e bassi, sicuramente non è sempre tutto rose e fiori. Se dovesse andare male qualcosa, sicuramente sarà detto. Tutto qua”. E ora quel momento deve essere arrivato perché sempre a mezzo social sia lei che lui hanno condiviso un lungo messaggio in cui annunciano ufficialmente di essersi lasciati. Si erano scelti nello studio di UeD nel 2021 e finora la loro relazione è sempre andata avanti senza scoop o indiscrezioni.

Leggi anche: “Tragedia sfiorata”. Paura al volante dell’auto per l’ex Uomini e Donne Veronica Ursida





UeD, è finita ufficialmente: si sono lasciati

Roberta Giusti e Samuele Carniani si sono detti addio. E dai loro messaggi sembra abbiano deciso di troncare di comune accordo. “Ciao a tutti. Sia io che Samu abbiamo ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi due mesi riguardo la nostra relazione – dice lei – Nonostante il sentimento che c’è sempre stato, determinate divergenze hanno avuto la meglio sul resto e hanno iniziato a creare una distanza che ci ha allontanato anche più della distanza fisica che la nostra relazione ha affrontato”.

“Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa. Perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male”. “Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile ma che crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo”, aggiunge lasciando quindi una porta aperta e ringraziando poi tutti per l’affetto ricevuto in questi anni.

Quindi la Storia di Samuele Carniani, scritta “con paura e con un nodo alla gola inspiegabile”: “Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di interrompere la nostra storia. Abbiamo preso coscienza di tanti fattori, abbiamo avuto coraggio di guardarsi negli occhi e da persone mature dire BASTA. Forse è stata la cosa più difficile. Le diversità caratteriali e la distanza hanno avuto la meglio su tutto il resto e ci hanno allontanato da tutto. Il sentimento c’è stato, c’è ancora e non andrà via in due giorni. E sicuramente non svanisce la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi”.