“Nomi e cognomi di chi lo ha fatto”. Patrizia Rossetti, la pazienza è finita: trema il mondo dello spettacolo

Patrizia Rosseti minaccia di far saltare il banco, ha annunciato che presto farà nomi e cognomi importanti e in parecchi si immaginano già quali. L’ex gieffina aveva fatto parlare di sé per la difesa fatta nei confronti di Barbara D’Urso, sostituita da Myrta Merlino alla guida del Pomeriggio di Canale 5. Cacciata, senza colpo ferire, dopo anni di onorata carriera. Nel corso di una diretta Instagram nella quale era intervenuta anche Elenoire Ferruzzi aveva usato parole nette.

Prima di esprimere un'opinione – tiene comunque a precisare -, voglio vedere di cosa si tratta. Non bisogna mai basarsi solo su idee preconcette".





Patrizia Rossetti, in arrivo un libro sugli intrighi del mondo vip

Raccontava Patrizia: “Ho un mio pensiero perché ovviamente sono colpita nel mio lavoro. Anche perché stiamo parlando di conduttrici molto valide. Quindi è vero che nella vita nessuno di noi è indispensabile. Un grande personaggio mi disse ‘il cimitero è pieno di persone indispensabili’. Questo per dire che siamo tutti utili e importanti, ma non indispensabili. Detto questo però c’è modo e modo di far uscire di scena una persona. Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero e anche aa tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione”.

“Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo”.

Ora Patrizia Rossetti annuncia riscossa attraverso un libro in cui racconterà gli intrighi e i retroscena del mondo dello spettacolo. “Nel libro, condividerò storie genuine di ciò che accade dietro le quinte. E sì, non esiterò a menzionare nomi e cognomi. Sono in posizione di farlo”. Intanto è massimo riserbo sul suo futuro televisivo. La Rossetti si limita a parlare di un potenziale progetto televisivo che potrebbe vederla in compagnia dell’amica Emanuela Folliero.