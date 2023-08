Paura per Veronica Ursida, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato tutti sui social. Solo poche settimane fa era stata vittima di quella che lei aveva percepito come un’aggressione. Anche in quella occasione era stata lei a raccontare tutto: “Non vedevo l’ora di venire qui in hotel per farmi una doccia perché mi sentivo lo sporco addosso. Sono sconvolta per tanti motivi. Scendo da Italo per andare a prendere la coincidenza e vado al gate E e noto tre extracomunitari che mi guardavano e dicevano delle cose”.

>“Questo è un vero peccato…”. Pamela Camassa, il dettaglio su Filippo Bisciglia non è sfuggito: riempita di domande (FOTO)

“Vedo che si stanno avvicinando e prendo la valigia e mi infilo in un bar per 10 minuti. Esco per andare a prendere il treno e mi metto dove c’è più gente possibile, ad un certo punto mi sento spingere e toccare da dietro e la prima cosa è stata girare la valigia e spingere. Non so se mi volevano fare violenza, se mi volevano derubare. Le persone vicino non si sono accorte di nulla, nessuno mi ha aiutato”.





Maltempo, paura a Roma per l’ex UeD Veronica Ursida

“La cosa assurda è che davanti al treno c’era la polizia che chiedeva i documenti prima di salire perché il treno arrivava al confine. Mi sono anche arrabbiata con loro perché dovrebbe esserci più vigilanza. Sono stata sotto shock fino a poco fa”. E paura ha avuto anche stavolta a Roma dove non ha avuto conseguenze per questioni di attimi. “E come promesso disagi a Roma”.

“Per poco mancata tragedia anche verso di me. Albero caduto a ponte Milvio pochi min prima di arrivare”, scrive su Twitter. Il maltempo non le ha lasciato scampo, ma per fortuna, la tragedia è stata solo sfiorata. “Maltempo brutto brutto e come promesso tutto quello che vedrò che non sarà della mia città lo mostrerò!”.

E come promesso … disagi di Roma 😩! Per poco mancata tragedia anche verso di me ! Albero caduto a ponte Milvio pochi min prima di arrivare ! #maltempo #romacapitale #disagimaltempo # pic.twitter.com/OKeZHAhscn — Veronica Ursida (@veronicaursida) August 28, 2023

“Ovviamente potete taggarmi se vedete anche voi delle cose che non vanno nella vostra città! Ricondividerò con piacere sperando di aiutare un po’ a migliorare le cose!”. ha detto la ex dama, raccontando lo choc, mentre guardava l’albero cadere a terra che ha mandato in frantumi il lunotto posteriore dell’auto che la precedeva.