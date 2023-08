Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, scoppia il caso social. I due noti personaggi del mondo dello spettacolo stanno insieme da tempo e formano una coppia molto legata e amata dal pubblico. Recentemente lei è stata protagonista all‘Isola dei Famosi e il suo compagno l’ha sempre supportata anche se nel frattempo lui era impegnato nella preparazione del suo show “Temptation Island“.

Proprio durante l’esperienza all’Isola Filippo Bisciglia ha confermato che la loro relazione è in perfetta salute. Innamoratissimi l’uno dell’altra dopo 15 anni insieme il conduttore ha voluto sostenere l’amore della sua vita: “Brava Ninni. Nessuno ti ha fatto i complimenti. Te li faccio io dal divano, e tutte le persone da casa” dopo aver ottenuto un bel risultato ma non l’approvazione dei compagni di avventura. Ora, tuttavia, un loro fan ha scoperto un dettaglio curioso sulla coppia.

Il dettaglio su Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Un follower ha chiesto: “Posso fare una domanda stupida ? 🤔 ma perché ci sono pochissime foto con Filippo? È un peccato“. Effettivamente andando a scorrere le foto e i video condivisi da Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sui rispettivi profili ufficiali di Instagram gli scatti insieme sono pochissimi, anzi addirittura rari. Qualche tempo fa fu lo stesso conduttore a fare una dedica speciale alla sua compagna pubblicando uno dei rari scatti insieme con la didascalia: “Lei che mi supporta e sopporta da anni…”.

La loro storia, tra alti e bassi, va avanti dal 2006 quando si conobbero, ma all’epoca Filippo stava con Simona Salvemini, entrambi reduci dal Grande Fratello. Prima ancora aveva avuto una relazione con Flora Canto, attuale moglie di Enrico Brignano. In ogni caso, tornando alla domanda sulle poche foto insieme un’altra follower ha risposto: “Credo che non vogliano ostentare e siano una coppia riservata“.

Effettivamente i due non hanno mai parlato troppo della loro relazione. I due non sembrano affascinati dall’idea del matrimonio, mentre sui figli Pamela nel 2020 disse: “Filippo me lo chiede già da qualche anno, visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”.

Tuttavia i figli non sono arrivati e in seguito ad essere più restio è sembrato lui: “Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo”.

