Incredibile colpo di Filippo Bisciglia, che ha ricevuto una notizia spettacolare da Mediaset e ora resta solo da mettere tutto nero su bianco. L’ufficialità potrebbe giungere anche nelle prossime ore, visto che la trattativa sarebbe ormai stata definita. Ed è una vera sorpresa per il pubblico, che per la verità invocava il suo nome da diverso tempo, soprattutto alla luce del clamoroso successo riscosso in estate col reality show Temptation Island.

E ora Filippo Bisciglia sarà inondato da affetto dei telespettatori, dopo questa notizia show proveniente dagli ambienti Mediaset. Si erano fatti i nomi di importanti colleghe per questa trasmissione specifica, invece alla fine è riuscito a sbaragliare la concorrenza e a portarsi a casa un altro traguardo prestigioso. Per la gioia immensa di tutti coloro che ne apprezzano non solo le sue qualità lavorativa, ma anche quelle umane.

Filippo Bisciglia, grande notizia da Mediaset: cosa è stato deciso

A rendere infuocato quest’ultimo weekend di agosto è stato il sito TvBlog, che nelle ultime ore è stato in grado di dare in anteprima assoluta questa informazione su Filippo Bisciglia. Un colpo di scena pazzesco, una notizia alla quale quasi più nessuno credeva. Ma alla fine Mediaset, dopo una lunga e attenta valutazione, ha optato per la sua figura. Sconfitte le altre conduttrici, che speravano di poter mettere a segno questo colpaccio.

Sarà quindi Bisciglia il conduttore di Temptation Island Winter, la nuova versione invernale del programma. Dopo quello estivo, il compagno di Pamela Camassa ha convinto Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi a puntare nuovamente su di lui. Nulla da fare per Cuccarini, Blasi, Mennoia e Toffanin, che invece si occuperanno di altro. Proprio nei giorni scorsi Filippo era stato invaso da messaggi social, in cusi si invocava a gran voce il suo nome. E alla fine il pubblico ha vinto.

TvBlog ha inoltre aggiunto che non c’è ancora una data ufficiale per l’avvio di Temptation Island Winter. Dovrebbe essere scelto un mese tra dicembre e marzo 2024, ma per i dettagli bisognerà ancora attendere un po’.