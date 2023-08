Lunedì 31 luglio Filippo Bisciglia ha concluso la sua esperienza di conduttore a Temptation Island, dopo settimane di grandi successi. E nelle ultime ore è intervenuta Pamela Camassa, che ha voluto dire una cosa molto importante sul suo compagno. Una sorta di annuncio sentitissimo da parte dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, la quale ha fatto emozionare migliaia e migliaia di follower sul suo profilo Instagram ufficiale.

Filippo Bisciglia, prima delle parole di Pamela Camassa, aveva invece scritto dopo l’incredibile risultato dell’appuntamento finale di Temptation Island: “Grazieeeeee, chiudiamo con il record del 28,1% di voi. Raccontarvi con un messaggio scritto la gioia che sto vivendo in questo momento è impossibile… Infinitamente voi”. E aveva subito ricevuto i complimenti dell’autrice tv Raffaella Mennoia: “Bravo Pippuz”.

Filippo Bisciglia, Pamela Camassa scrive un importante messaggio

Sono successe tante cose a Temptation Island, col pubblico che è rimasto incollato davanti al piccolo schermo anche nell’ultima puntata quando si è scoperto cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine del programma. Ma Filippo Bisciglia ha anche conquistato forse i complimenti più significativi, ovvero quelli della sua amata Pamela Camassa. La donna ha postato una foto di coppia e si è congratulata con lui in maniera molto sentita.

L’ex naufraga ha quindi esclamato su Bisciglia: “‘Chi parte per un viaggio non torna mai come prima’. E anche quest’anno è stato un viaggio pazzesco… Bravo amore, complimenti a tutta l’immensa squadra di Temptation Island”. Tra le prime a reagire è stata l’ormai ex dama di Uomini e Donne, Ida Platano, la quale ha postato un cuore rosso. Ma tantissimi altri follower di Pamela le hanno lasciato dei messaggi veramente teneri.

Alla luce di questi grandiosi risultati ottenuti in questa edizione di Temptation Island, dopo lo stop del 2022, sembra una naturale conseguenza che l’anno prossimo rivedremo Filippo Bisciglia alla conduzione del reality show estivo.