Importante notizia sul conto di Filippo Bisciglia, che potremmo vederlo in un nuovo programma dopo Temptation Island. Il reality show di Canale 5 sta ottenendo successi clamorosi, infatti la terza puntata della trasmissione è stata seguita da oltre 3 milioni e 600mila telespettatori. Un vero record in questa stagione e molti immaginano che questo dato possa essere rimpolpato ancora di più nelle prossime settimane. Ma ora è su altro che ci si sta concentrando.

Intanto, parlando di Filippo Bisciglia e di Temptation e prima di soffermarci sull’ipotetico nuovo programma, arriviamo al nuovo spoiler, con la richiesta che Ale ha fatto al conduttore. Una richiesta sui generis che ha pochi precedenti se non nessuno nel programma estivo di Canale 5. “Ti chiederei, se possibile, che lui non veda più niente di quello che succede qui. Si facesse il suo percorso, che io mi farò il mio”, ha detto Ale a Filippo Bisciglia nel villaggio delle fidanzate.

Filippo Bisciglia, nuovo programma dopo Temptation? La notizia

A parlare è stato proprio Filippo Bisciglia, che ha rilasciato un’intervista al settimanale Tele Sette. E qui ha nominato un possibile nuovo programma, dove potrebbe essere protagonista. Ha anche dato un suo giudizio sulla trasmissione in corso: “Un grande romanzo popolare dove i protagonisti sono le persone comuni che, coraggiosamente, decidono di mettere alla prova i loro sentimenti. Devo ringraziare chi ci ha aspettato per un anno e tutti coloro che ci lavorano”.

Bisciglia ha confermato a Tele Sette che Temptation Island vorrebbe non sia la sua unica esperienza in tv. E ha svelato il suo sogno: “Condurre un quiz, li adoro, oppure un programma musicale, per far scoprire qualche lato di me ancora da svelare”. E alla luce dei risultati televisivi stratosferici col reality dell’estate, non è da escludere che Pier Silvio Berlusconi possa prendere in considerazione questa ipotesi e inserirlo in questo nuovo show.

Il giorno successivo la messa in onda di Temptation, ricordiamo infatti che le puntate sono state precedentemente registrate, Filippo è solito postare sempre dei video su Instagram. E qui ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno seguito la trasmissione. E certamente troverebbe consenso anche in un altro programma.