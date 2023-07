Davvero incredibile quanto scoperto dopo la puntata di Temptation Island del 10 luglio. Filippo Bisciglia si è risvegliato con un sorriso ben stampato in faccia, visto che gli hanno comunicato qualcosa di sensazionale. Ormai sarà iniziata la festa nella casa del conduttore televisivo e anche il resto del team starà brindando. Sarà parecchio orgogliosa anche Maria De Filippi, che produce il programma, così come saranno molto felici gli stessi telespettatori.

Nel terzo appuntamento di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha dovuto organizzare ben tre falò di confronto, ma nell’ultimo il concorrente Federico non si è presentato nonostante la richiesta di Ale. Alessia e Davide sono invece usciti come coppia dal reality show, mentre Gabriela e Giuseppe hanno deciso di lasciarsi. Ma nelle prossime puntate dovremmo assistere a qualche novità anche su di loro, come preannunciato dal presentatore.

Leggi anche: “Lui mi ha rovinato la vita”. Temptation Island, parole di fuoco al fidanzato. Poi la vendetta ‘hot’





Temptation Island, che notizia per Filippo Bisciglia: “Mai successo prima”

Nelle scorse ore è stata riferita una cosa bellissima su Temptation Island. Filippo Bisciglia ha raccolto infatti un risultato ben al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Numeri che finora non aveva ancora ottenuto, ma che adesso sono realtà. Niente da fare ancora una volta per la concorrenza, infatti Rai1 con Il Giovane Montalbano si è accontentato di 2 milioni e 258mila telespettatori con lo share, che non è andato oltre il 14%.

Canale 5 e quindi Temptation Island hanno invece conquistato nettamente la serata, vincendo senza problemi la gara di ascolti tv. Il programma di Bisciglia ha tenuto incollate davanti al piccolo schermo 3 milioni e 699mila persone con lo share che è schizzato fino al 26,2%. Si è trattato del miglior risultato stagionale della trasmissione, che nelle precedenti due puntate mai era andato così bene, anche se aveva ugualmente conquistato il successo.

E su Instagram lo stesso Filippo Bisciglia ha pubblicato un video, mentre si trovava all’interno della sua automobile, e ha detto: “Stiamo volandooooo, grazie a voi ovviamente. Siete meravigliosi“. Ed è apparso al settimo cielo per i dati sugli ascolti.