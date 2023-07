A Temptation Island è tempo ancora di colpi di scena e di sfuriate anche nella terza puntata del 10 luglio. Filippo Bisciglia ha avuto non poche difficoltà a contenere le delusioni dei concorrenti e una delle coppie in crisi è quella tra Perla e Mirko. Lei è rimasta molto amareggiata per ciò che ha sentito dalla bocca del fidanzato, ma poi è stato anche quest’ultimo a rimanere di ghiaccio a causa di un gesto inaspettato della sua ragazza.

Entrambi sono quindi spaesati e in cerca di risposte, al fine di comprendere se da Temptation Island usciranno insieme oppure divisi. Perla è stata la prima ad ascoltare attentamente i giudizi di Mirko, che si è confidato con la tentatrice Greta. Tutti e due comunque non hanno esternato cose positive e quindi la relazione sembra essere sempre più appesa ad un filo. Ma andiamo a vedere cosa hanno detto i due concorrenti.

Temptation Island, è scontro a distanza tra Perla e Mirko

Entrando quindi nello specifico dei discorsi fatti a Temptation Island, Perla ha ascoltato le seguenti parole di Mirko: “Mi sento in colpa per quello che sono, perché quello che sono mi fa stare bene e mi fa sentire più forte”. A quel punto la sua fidanzata ha iniziato ad innervosirsi e ha affermato davanti a Filippo Bisciglia e alle altre ragazze: “Mi ha rovinato la vita, mi sono ritrovata senza nulla per stare dietro a lui. Fondamentalmente per me è stato solo una rovina nella mia vita”.

Ma lei successivamente, una volta terminato di vedere i filmati del suo Mirko, ha optato per una grande vendetta. Infatti, Perla si è lasciata andare con il tentatore Igor e il fidanzato ha visto dei momenti di grande feeling della giovane col single. Dopo essersi seduta sulle gambe del tentatore, quest’ultimo ha cominciato a farle delle carezze. Sono bastate queste immagini a far inviperire il concorrente, che ha decisamente perso il senno.

E Mirko ha affermato, dopo il momento intimo tra Perla e il single: “Fino a sei mesi fa la volevo sposare, per questo l’ho anche aiutata a costruirsi un’azienda, per metterla nella condizione migliore possibile, ma a questo punto non la conosco per niente. Sta uscendo per quella che è“.