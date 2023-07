Terza puntata di Temptation Island nella serata del 10 luglio, che definire incandescente è un eufemismo. Daniele De Bosis è stato uno dei protagonisti, insieme alla sua fidanzata Vittoria Egidi. E proprio quest’ultima è stata impegnata in una conversazione con uno dei tentatori del reality show condotto da Filippo Bisciglia, con lui che si è lasciato andare a dichiarazioni veramente pesantissime nei confronti del concorrente.

Durante un falò a Temptation Island, Daniele ha ascoltato un giudizio bruttissimo nei suoi riguardi fatto da un single del programma, nel corso di un dialogo con Vittoria. Ovviamente lui si è mostrato molto arrabbiato per il comportamento della partner, ma anche per le parole riservate da quella persona. Tutto è iniziato nel momento in cui lei si è lamentata di alcuni aspetti della sua dolce metà, infatti De Bosis le imporrebbe come debba vestirsi e quindi avrebbe voglia di avere un rapporto più sano.

Temptation Island, Daniele e Vittoria: lui insultato da un tentatore

Nel confronto a Temptation Island tra la fidanzata di Daniele, Vittoria, e un tentatore del programma, quest’ultimo non ci ha visto più quando ha ascoltato quei racconti della donna. E quindi Daniele è stato costretto a sentire delle dichiarazioni di fuoco, che lo hanno colpito in prima persona. Lui non ha accettato nemmeno l’atteggiamento della sua partner, la quale non avrebbe fatto abbastanza per difenderlo da quegli attacchi.

Ad offendere Daniele De Bosis è stato il tentatore Tommaso, che ha esclamato: “Lui si comporta con te e sfoga i suoi istinti primordiali perché tiene al suo status. Dovrebbe dare importanza alla sua donna e la tratta come una stupida. Io non capisco davvero come fai a stare con uno come lui. Un uomo concentrato su sé stesso. Vuole passare per quello che va d’accordo con tutti ed è carino con tutti. Sempre fissato sul punto di vista fisico. Sei bella e non ti manca nulla. E stai con un troglodita con il piercing al naso. Meriti qualcuno che ti tratti bene”.

Daniele dopo aver visto le immagini della fidanzata fa una richiesta particolare alla produzione… #TemptationIsland pic.twitter.com/cjjGWfkJBx — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2023

Parole che hanno indispettito il concorrente, il quale comunque a sua volta si è avvicinato notevolmente alla single Benedetta. Cliccando su video, potete vedere integralmente il terzo falò di Daniele e quindi l’incontro tra Vittoria e Tommaso.