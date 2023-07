Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara stanno ancora insieme. Colpo di scena a Temptation Island. La loro storia era finita malissimo, con urla e offese a vicenda. Qualcuno ricorderà che ad un tratto anche Filippo Bisciglia è stato costretto ad intervenire per calmare il ragazzo. Tutto è successo dopo il falò di confronto, iniziato a bomba e finito con un’esplosione. Sempre durante quel famoso falò, Giuseppe confessa di aver tradito diverse volte la compagna.

Lei stessa lo racconta: “Ho subito sette anni di corna, ora basta”, ha detto con ardore Gabriela. Il giovane conferma tutto e dice di essersi comportato così perché si sentiva “chiuso” da lei. E ancora: “Ma non te lo spieghi perché te le faccio?”. Poco dopo Gabriela ha ammesso di aver baciato il tentatore Fouad. I due non sono stati ripresi dalla telecamera perché si sono appartati in una casetta lontana dalle telecamere.





A quel punto Filippo dice: “Giuseppe, capisci che lei è cresciuta? Ti ha detto che l’ha baciato, poteva dirti di no. Ma lo ha detto e ti ha anche detto perché lo ha fatto. Anche tu devi cambiare”. Poi tanti cari saluti: “Scelgo di andare via da solo, la amo ma così non ce la faccio”. Poi arriva la conferma di Gabriela: “Anche io avrei detto via da qui da sola”.

Bisciglia chiude così allora: “Il loro viaggio non è finito qui, è successo qualcosa di inaspettato che li riguarda”. Ma ora il colpo di scena, sembra che Gabriela e Giuseppe siano tornati insieme. Qualcuno afferma che la coppia abbia messo in atto una sceneggiata solo per visibilità. Una compaesana di Gabriela racconta: “I due stanno benissimo insieme”.

E ancora. “E che tristezza pur di apparire. Lei (Gabriela, ndr) mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui”. A seguire l’esperto di gossip Alessandro Rosica, dice: “Gabriela falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare. Uscita insieme a Giuseppe e non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante. Stasera sono insieme”. Insomma, urla, spintoni, offese. Tutto falso probabilmente, i due stanno ancora insieme. Ma chi lo sa come stanno davvero le cose.

