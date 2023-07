Temptation Island 2023, terza puntata di svolta per alcune delle coppie rimaste al villaggio. Una, infatti, è già uscita. Quella composta da Manu e Isabella, che nel corso del precedente appuntamento del docu-reality estivo di Canale 5 ha deciso di lasciare il programma e dunque l’Is Morus Relais insieme. Al termine di quell’episodio di lunedì scorso, Filippo Bisciglia l’aveva preannunciato ai telespettatori: “Una coppia vivrà una cosa che cambierà per sempre il percorso”, le parole del conduttore.

Non aveva però indicato la coppia protagonista di questa indiscrezione e a dirla tutta era ed è anche difficile prevederlo perché al momento un po’ tutte si trovano in crisi. Ma ora sono uscite le nuove anticipazioni della terza puntata di Temptation Island, in onda lunedì 10 luglio 2023 in prima serata su Canale 5. Sono uscite direttamente sul profilo social ufficiale del reality.

Temptation Island 2023, Daniele esplode

Nella terzo appuntamento di Temptation Island i fidanzati e le fidanzate sono chiamati a prendere delle decisioni importanti sul loro futuro di coppia. Come Alessia e Davide: lui ha richiesto il falò di confronto anticipato e solo stasera sapremo se lei ha accettato o meno la resa dei conti prima dei 21 giorni canonici.

Di Mirko abbiamo parlato nell’articolo che trovate sopra, ma la vera sorpresa è la reazione di Daniele, che infatti viene definita “inaspettata” dal programma stesso. Nel video-spoiler lo si vede rientrare al villaggio dopo aver visto alcuni video la fidanzata Vittoria protagonista.

Appena varcata la soglia del villaggio dei fidanzati, Daniele perde letteralmente le staffe: “Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto”, dice agli altri. E ancora, arrabbiatissimo, “Se ne andassero a fan… tutti e due”. Che avrà visto di tanto ‘choc’? Poche ore e sapremo tutto.