Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono une delle coppie di Temptation Island 2023. Dopo 5 anni insieme è arrivata la crisi e i due hanno deciso di mettere alla prova i rispettivi sentimenti partecipato al reality show condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5. Perla e Mirko hanno fatto ingresso nei rispettavi villaggi e poco dopo sono arrivate le prime confessioni. Perla è stata la prima a confidarsi con le altre fidanzate e alcuni tentatori.

Perla ha parlato anche dell’intimità con il fidanzato, definendola “spenta”. “È diventata una cosa apatica, cioè lui è diventato apatico. Per me è noioso se non prende l’iniziativa”, ha confidato la fidanzata di Mirko. Lui 26 anni lui, 25, i fidanzati di Temptation Island convivono da tre. Per amore di Mirko, Perla ha lasciato la sua città, Salerno, per trasferirsi a Rieti dal fidanzato ma le cose non sono andate come credeva e così ha scritto alla trasmissione di Canale 5.

Temptation Island 2023: brutta sorpresa per Mirko, il fidanzato di Perla

Nei primi momenti anche Mirko si è aperto ed è sempre più vicino alla single Greta, con la quale ha instaurato un bel rapporto. “A livello empatico è riuscita a tirarmi fuori delle cose che non sono riuscito a tirare con nessuna”. Dopo aver visto il video, Perla si è detta molto delusa e preoccupata dal comportamento del fidanzato: “Non mi aspettavo, si è aperto anche su problemi importanti. Poi le ha dato la felpa, il profumo, non riesco a metabolizzare. Sono sincera”.

““È un co*** perché lui sa solo andare a lavorare. Dentro casa non fa niente, lascia la roba ovunque. A 21 anni sono stata dentro casa, mi sono trasferita. Mi sono messa a fare lavatrici e a cucinare. L’aspettavo fino alle 23 di sera per mangiare. Mi sono preclusa un’estate dopo il lockdown.- le parole di Perla – Neanche tre giorni di mare perché stavo dietro a lui. Senza che a nessuno gliene fregasse un ca***. Viziata di cosa? Perché ho una famiglia unita? Tu hai un percorso di vita diverso, non puoi giudicare il mio. Senza di me non vali un ca***. Lui è superficiale. Sa solo pensare al lavoro”.

Ora però è lei a preoccupare Mirko, che nella puntata che andrà in onda lunedì 10 luglio dovrà fare i conti con una brutta sorpresa da parte della fidanzata. Perla si avvicinerà a uno dei tentatori single e durante il falò Mirko riceverà un video da Filippo Bisciglia. Nel filmato pubblicato dal profilo Instagram di Witty TV, si vede Perla sdraiata sulla spiaggia mentre abbraccia un tentatore. Mirko guarda il video e resta di sasso: “Io impazzisco“, commenta.