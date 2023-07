Mirko e Perla sono una delle coppie di Temptation Island 2023, il docu reality estivo di Canale 5 che ha registrato ascolti record nelle prime due puntate. Insieme da 5 anni, lei ha lasciato Salerno, rinunciando alla sua vita e allontanandosi da famiglia e amici per seguire il fidanzato a Rieti. Da un po’ di tempo, però, la 25enne non è più soddisfatta della vita che conduce con Mirko, quindi la decisione di partecipare al programma per capire se è davvero lui la persona giusta.

Dal suo canto, Mirko ritiene di fare il possibile per rendere felice Perla e sostiene che sia lei ad aver alzato un muro, pronta a criticare ogni sua iniziativa. Nella seconda puntata più volte lui ha parlato del suo lavoro, che lo assorbe molto e lo porta ad uscire di casa molto presto e rientrare molto tardi la sera. Tutti allora a chiedersi di cosa si occupi il 26enne nato e cresciuto a Rieti, è ovvio.

Temptation Island 2023, che lavoro fa Mirko

Mentre Perla è titolare di un e-commerce su Instagram dedicato all’abbigliamento da donna, Mirko lavora nella catena di famiglia, la Eurofocaccia. Una tradizione che va avanti da decenni: la prima pizzeria al taglio Brunetti è stata aperta a Rieti negli anni ’60. Oggi, la catena si è diffusa con oltre 20 punti vendita tra Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.

“L’obiettivo è espandere l’attività anche nel resto del territorio italiano e oltre confine, attraverso punti vendita diretti e una rete di franchising che distinguono da sempre la famiglia Brunetti”, si legge sul sito ufficiale della catena della famiglia di Mirko.

Come riportato anche nella bio del suo profilo Instagram, il fidanzato di Perla è laureato in Economia e Management e, con ogni probabilità, potrebbe occuparsi degli aspetti manageriali del brand di famiglia. Nel frattempo al villaggio Mirko sta trascorrendo molto tempo con la tentatrice Greta e questo ha infastidito e non poco la sua compagna. Cosa succederà?