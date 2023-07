Temptation Island 2023 è entrata decisamente nel vivo. Praticamente tutte le coppie di questa edizione sono in crisi. Solo una, per ora, ha lasciato il villaggio: Isabella, che alla prima puntata ha chiesto il falò anticipato, ha rivisto il fidanzato Manu e insieme hanno deciso di mettere da parte le loro divergenze e dare un’altra possibilità alla loro relazione. C’è ora attesa sull’epilogo che avrà la storia d’amore tra Alessia e Davide. In questo caso è stato lui a volere il faccia a faccia con la compagna perché troppo deluso dai suoi atteggiamenti.

E mentre il pubblico freme per sapere cosa succederà lunedì all’Is Morus Relais, arriva una notizia che farà felici tutti i fan di Temptation Island. Il programma targato Fascino, da sempre in onda durante l’estate, sperimenterà una nuova versione a partire dal prossimo inverno. L’annuncio è arrivato in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023/2024.

Filippo Bisciglia come Maria De Filippi, il retroscena di Temptation Island

Nel corso della conferenza stampa, Mediaset ha annunciato la nascita di Temptation Island Winter, una versione invernale del format che, in onda su Canale5 proprio in queste settimane, sta registrando numeri record dal punto di vista degli ascolti. E c’è chi dice che però non ci sarà Filippo Bisciglia alla conduzione. Per il momento, però, resta lui il re di Temptation. E mentre è in onda questa edizione, il conduttore si è raccontato in un’intervista a SuperGuidaTv.

Nella lunga chiacchierata col giornalista, Filippo Bisciglia ha confessato anche un retroscena che riguarda la realizzazione del programma: “Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non vengo ripreso e si sente solo la mia voce, in quel momento mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione diventa più coinvolgente. D’altronde imparo e rubo dalle migliori e quindi ne traggo vantaggio”.

Un modo di leggere, questo, che non può non far pensare a Maria De Filippi: così è solita raccontare le storie dei protagonisti di C’è posta per te. Così fa anche Filippo Bisciglia quando racconta le vicende legate alle coppie di Temptation Island quando non viene ripreso dalle telecamere.