Temptation Island 2023, la terza puntata si preannuncia interessante per i fan del programma. Molto interessante, con un colpo di scena che, parla di Filippo Bisciglia, cambierà tutto. Ma per chi fosse rimasto indietro, ecco cosa è successo nella seconda, andata in onda lunedì 3 luglio. È iniziata con il falò di confronto anticipato di Isabella e Manu. Alla fine, tra le lacrime, i due hanno lasciato il reality show insieme e hanno commosso anche il conduttore. Tornati nei villaggi, lacrime anche per Gabriela: non riesce nemmeno a vedere i filmati sul suo fidanzato Giuseppe e la single Roberta.

Lo ha fatto Vittoria al suo posto. Gabriela, allora, ha deciso di non chiedere il falò di confronto anticipato e di scoprire fine a che punto può arrivare Giuseppe. Ma si è anche avvicinata a Fouad. Anche Perla ha visto il suo Mirko trascorrere molto tempo con la tentatrice Greta e questo l’ha infastidita e non poco. Ancora lacrime questa volta per Francesca, che ha ricevuto ancora conferme negative da parte di Manuel.

Temptation 2023 terza puntata: “Cambierà tutto”

Cosa è successo alle altre coppie di Temptation Island 2023: delusione anche per Vittoria, che ha assistito all’avvicinamento tra Daniele e la tentatrice Benedetta e anche a una serie di dichiarazioni sulla sua relazione molto dure, che l’hanno scossa. Davide ha deciso di chiedere il confronto anticipato ad Alessia, vicinissima a uno dei single.

Federico ha visto la fidanzata Ale vicina al tentatore Lollo: ”Penso di meritare una persona migliore al mio fianco. Se vado avanti così, mi rovino la vita”. Arriviamo allo spoiler del terzo appuntamento, in programma il 10 luglio. Il pubblico scoprirà cosa è accaduto tra Alessia e Davide e se lei ha accettato il falò.

Di certo c’è che appena scoperta la richiesta del fidanzato si è di nuovo buttata tra le braccia del tentatore. Ma lo spoiler più succoso lo anticipa Filippo Bisciglia: “Una coppia vivrà una cosa che cambierà per sempre il percorso”. Non si sa (ancora) quale coppia sia ed è anche difficile prevederlo perché al momento un po’ tutte si trovano in crisi.