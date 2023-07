Colpo di scena nella seconda puntata di Temptation Island 2023: Filippo Bisciglia e i fidanzati increduli. Ma ormai il protagonista ha deciso: confronto immediato dopo quello che ha visto al falò con gli altri compagni di avventura. Insieme da 11 anni, è stata la fidanzata a contattare il programma estivo di Canale 5 perché, dopo aver avuto una relazione di circa 2 anni con una persona molto più grande di lei e dopo essere stata scoperta dal suo attuale partner ha fatto di tutto per riconquistarlo ma, secondo lei, senza esserci riuscita.

Lui sapeva ma le ha tenuto nascosto che era a conoscenza di questa storia parallela per un anno e mezzo. E ha deciso di partecipare al docu-reality prodotto da Maria De Filippi per capire se riesce a perdonare la compagna e, soprattutto, a dimenticare quello che gli è stato fatto. Stiamo parlando di Davide e Alessia che ora, dopo pochi giorni trascorsi separati nei villaggi, sembrano già arrivati a un punto di svolta. Almeno lui.

Temptation Island 2023, confronto immediato: tutti increduli

Lunedì 3 luglio, arrivato il momento di raccontare la loro storia, la canzone che fa da sottofondo è ‘Completamente’ dei The Giornalisti. A Davide vengono mostrati dei video in cui Alessia approfondire la conoscenza con uno dei single. Non può credere ai suoi occhi: “È lei che provoca lui, qui si sono invertiti i ruoli. Lei non è venuta qua per farmi capire che è cambiata”.

“Se lei non riesce a trattenersi a provocare un altro davanti a tutta Italia, figurati quello che può fare quando le telecamere non ci sono”. Poi, al termine del filmato, Davide prende una decisione drastica: “Non ti nego che in questi giorni ho avuto tanta malinconia – dice al conduttore -, il mio pensiero è sempre stato rivolto ad Alessia”.

“Io sono innamorato di lei nonostante tutto, ma sono inca… nero perché vedo che non mi sta dando le risposte che voleva tanto darmi e allora dico “che ca… vuoi?” E glielo voglio dire adesso con un falò di confronto immediato”. Filippo Bisciglia ma anche gli altri senza parole. “Ma sei sicuro?”, gli chiede. Davide è deciso: “Io ho capito quello che voglio, voglio lei, ora tocca a lei capire quello che vuole, se vuole stare con questo nuovo io esco e mi faccio la mia vita”. Lunedì prossimo, spoiler a parte, sapremo se Alessia accetterà.