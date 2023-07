Filippo Bisciglia in lacrime a Temptation Island 2023. Il famoso conduttore italiano si è lasciato andare durante un falò. L’uomo infatti è stato estremamente colpito da una serie di comportamenti e frasi. Tutto è successo quando si è parlato della vicenda di Isabella e Manu. Durante la seconda puntata infatti, la giovane ha deciso di chiamare il compagno per due chiacchiere non proprio amichevoli. Appena arriva la 26enne parte all’attacco: “Mi sono sentita di chiamarlo perché ho visto dei video. Avrei voluto che tu ogni tanto avessi un po’ di iniziativa”.

E ancora: “Sento delle cose e mi chiedo perché stai con me?”. A quel punto Filippo Bisciglia pensa fa vedere loro un video: qui Isabella parla tra le lacrime con Vittoria. La giovane milanese ha raccontato di non essere affatto viziata, come è stata definita. Poi ha fatto notare di fare anche delle rinunce ogni giorno per Manu. A questo punto la giovane si è emozionata. E poco dopo anche lui inizia a piangere.





Ma il colpo di scena arriva quando la regia inquadra Filippo Bisciglia e nota che anche lui sta piangendo. Il conduttore si commuove nel vedere questi due ragazzi così in difficoltà. Visibilmente affranti, i due hanno continuato a confrontarsi. Alla fine del video Manu, come dicevamo, scoppia a piangere e Isabella si avvicina abbracciandolo. Poi lui lancia una bomba e dice: “Se tu non mi andassi bene io non starei con te”.

Poi Manu continua e dice: “Ti ho portato al mare in Liguria, vedi le vacanze di tuo fratello e dici: ‘Vorrei un fidanzato come mio fratello’. Dormo 5 ore per venire da te e fare colazione insieme. Quante volte vengo da te anche solo per un giro, questa non è intraprendenza? Isa sono sempre i soliti problemi. Tu dici cose pesanti e non posso starti dietro. Mi sento che prima o poi tu dici ‘tu non vai bene per me Manuel’”.

E ancora Filippo Bisciglia in lacrime a Temptation Island 2023. L’uomo è visibilmente emozionato con questa storia. Lei poco dopo dice: “Non credo che tu sia debole, non hai bisogno di me e basta. Puoi contare anche su te stesso”. Alla fine Isabella e Manu vanno via insieme e lasciano Temptation Island 2023 con un po’ di dubbi ma tanto impegno uno verso l’altra.

