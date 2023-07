Nella serata del 3 luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. Una delle coppie protagoniste è rappresentata da Gabriela e Giuseppe, con la prima che si è letteralmente infuriata in diverse circostanze dopo aver visto dei video riguardanti il suo fidanzato. Quest’ultimo ha ammesso di essere in difficoltà davanti a tutte quelle tentatrici e si è avvicinato notevolmente ad una di loro, scatenando l’ira della sua partner.

Grande delusione e nervosismo a Temptation Island da parte di Gabriela, che non si sarebbe mai aspettata un comportamento simile da Giuseppe. Ma ora sono uscite fuori delle voci clamorose sulla coppia, rilanciate con forza da un esperto di gossip e televisione. Il pubblico non ha voglia di credere a questa possibilità, ma intanto è stata fatta un’anticipazione bomba su ciò che è successo realmente tra i due.

Temptation Island, come è finita tra Gabriela e Giuseppe

Nonostante non sia stato richiesto il falò di confronto immediato, i telespettatori sono a conoscenza del fatto che Temptation Island sia registrato e quindi possono subito emergere dei dettagli sulla scelta finale delle coppie. L’investigatore social Alessandro Rosica, che ha visto la puntata del 3 luglio, ha voluto svelare in anteprima come è finita la storia tra Gabriela e Giuseppe causando un vero e proprio scossone nel pubblico, che pensava a ben altro.

Rosica non crede nella maniera più assoluta alla buona fede di Gabriela e pensa che la sua reazione sia praticamente frutto di una finzione. Infatti, sempre secondo l’investigatore social, lei e Giuseppe sarebbero usciti dal programma insieme e sarebbero attualmente fidanzati. Su Twitter ha scritto: “Gabriela falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare. Uscita insieme a Giuseppe e non si sono lasciati nemmeno per un istante. Stasera sono insieme”.

Gabriela falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare. Uscita insieme a Giuseppe e non si sono mai lasciati nemmeno per un istante. Stasera sono insieme #TemptationIsland — Alessandro Rosica (@Investigsocial) July 3, 2023

Alcuni utenti si sono comunque arrabbiati anche con Rosica, il quale ha fatto questo spoiler. Infatti, una internauta ha detto: “Ma evitate di dire queste cose durante un programma? Ci rovinate il finale, se dite come va a finire”. Staremo a vedere se le anticipazioni saranno veramente corrette.