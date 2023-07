Temptation Island 2023, c’è grande attesa per la seconda puntata di questa stagione. Va in onda lunedì 3 luglio, su Canale 5 e in prima serata, ma poche ore fa gli account social del docu reality condotto da Filippo Bisciglia hanno diffuso un nuovo video di anticipazioni. Sappiamo già che per qualcuno è stata già chiesta la resa dei conti: Isabella vuole il falò di confronto anticipato e resta da scoprire se Manu accetterà o meno. Ma anche un fidanzato sembra aver chiesto al conduttore il faccia a faccia con la sua metà.

Non sappiamo ancora chi, ma nel promo del secondo appuntamento di Temptation Island 2023 si vede Filippo Bisciglia entrare nel villaggio delle fidanzate e dare l’annuncio. A chi sarà destinato? Ma a proposito di fidanzate, l’ultimissimo filmato spoilera la reazione a dir poco scioccata di una di loro al falò. “Senza parole, non me l’aspettavo proprio”, dice al conduttore dopo aver visto cosa ha fatto il compagno.

Temptation Island 2023, la fidanzata “senza parole”

Non è ancora dato da sapere il contenuto del video mostrato da Filippo Bisciglia, ma certamente la reazione di Perla è di sgomento. Come ribadisce al conduttore di Temptation Island 2023, non se l’aspettava di vedere una cosa del genere da parte di Mirko.

Anche se si blocca ‘sul più bello’, questo spoiler su Perla e Mirko ha già scatenato il pubblico del viaggio dei sentimenti in Sardegna. “Mi raccomando Perla, non fare cavolate, perché sei fidanzata con il più bello del villaggio”, ha commentato uno. Altri invece fanno notare come Perla stessa, dopo neanche 24 h dall’ingresso nel villaggio si è fatta fare un massaggio ai piedi.

C’è anche chi non crede che sia davvero innamorata di Mirko. Inoltre tra i tanti commenti al promo di Temptation Island 2023, anche quello di una vecchia conoscenza del programma, Katia Fanelli: “Fotonica lei”, ha scritto. Ricordiamo che già nella scorsa puntata i due si erano lasciati andare a confidenze intime con gli altri: lei ha parlato di “noia”: “Se prende lui iniziativa, sempre le stesse cose: sul divano”.