Barbara D’Urso, dopo la notizia della fine del rapporto con Mediaset ora parla Vladimir Luxuria; le parole dell’opinionista erano state anticipate da quelle, non tenere, della sorella di Carmelita. Carmelita a cui Vladimir dice grazie: “Con Barbara d’Urso ci siamo scritte. L’ho ringraziata fortemente perché ho lavorato molto con lei. Mi ha sempre dato molto spazio in tutte le sue trasmissioni: da Domenica Live a Live – Non è la D’Urso”.

“A Live, in particolare, ha continuato ad andare in onda durante i mesi della pandemia essendo sotto testata giornalistica. In quel periodo ho lavorato grazie a lei che mi chiamava tutte le settimane. Mi sento davvero di ringraziarla, di ringraziare lei e i suoi autori, da Barbara Calabresi a Ivan Roncalli”. Su cosa sia accaduto Vladimir si pronuncia a metà.





Barbara D’Urso, dopo l’addio a Mediaset parla Vladimir Luxuria

“Non so cos’è accaduto e non entro nel merito ma sono sicura che una come lei, che sono andata ad applaudire anche a teatro, avrà tantissime altre opportunità. Se l’ho sentita affranta? Preferisco non entrare nel merito, ma sono certa che abbia già altri progetti”. Poi aggiunge: “Credo che i più afflitti saranno proprio quelli che hanno scritto editoriali contro di lei”.

“Barbara era la conduttrice di un programma nazionalpopolare. L’ho sempre vista attentissima, dava indicazioni perfino sulle inquadrature. E voglio dire un’altra cosa: ha sempre trattato bene tutti quelli che hanno lavorato con lei. Truccatori, parrucchieri, autori. Non l’ho mai vista avere un atteggiamento irrispettoso verso i lavoratori. Credo sia un aspetto importante, che dà valore all’umanità di una persona”.

E suoi social sono in tanti a pensarla come Vladimir. “Meritavi un trattamento migliore, sei stata amata, odiata ma hai retto per anni i palinsesti. Mi dispiace molto per il modo in cui tutto è avvenuto”. E ancora: “Barbara ci mancherai, un grazie infinito per avermi dato l’opportunità di aver partecipato alle tue trasmissioni e averti conosciuta”.