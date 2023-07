Filippo Bisciglia si gode il momento magico del suo Temptation Island. Nonostante qualche critica il reality piace al pubblico. La lunga attesa per l’anno di stop non ha fatto altro che creare hype e la prima puntata ha fatto letteralmente il botto con la bellezza di 3 milioni e 558mila persone piazzate su Canale 5 e share pari al 26,14%. Perfino un noto sito di contenuti hard ha registrato un calo delle visite in corrispondenza col primo appuntamento dello show delle Tentazioni (vedi articolo sotto).

Questa sera ci sarà la seconda attesissima puntata, come sempre in onda su Canale 5 a partire dalle 21:20 subito dopo Paperissima Sprint. In tanti vogliono scoprire se Manu avrà accettato il falò di confronto chiesto da Isabella: d’altronde questa sembra la coppia più in crisi di tutte e su di loro ci sono state anche diverse segnalazioni. Ma adesso Filippo Bisciglia, intervistato da SuperGuidaTv, ha fatto alcune anticipazioni: a Temptation Island succederà qualcosa di mai visto prima.

Le anticipazioni della seconda puntata e le parole di Filippo Bisciglia

Oltre a Manu e Isabella c’è un’altra coppia da ‘monitorare’. In particolare uno dei fidanzati ha chiesto alla propria compagna di terminare qui la loro partecipazione a Temptation Island. Non sappiamo, però, di chi si tratti. Situazione difficile anche per Gabriela e Giuseppe con la prima che ha promesso al fidanzato di volersi ‘vendicare’. Tornando alle parole di Filippo Bisciglia il conduttore ha ricordato come anche negli altri anni gli ascolti tv erano ottimi.

Accanto a qualche critica per Filippo Bisciglia ci sono ovviamente tanti elogi. Tra i commentatori c’è pure chi lo paragona addirittura a Maria De Filippi. E lui durante l’intervista ammette di aver imparato molto da Queen Mary: “Una cosa che vi svelo è che quando faccio voice over, dove non sono inquadrato e sentite solo la mia voce, io in quel momento per rendere ancora più coinvolgente il mio racconto, mi alzo in piedi, leggo e mi muovo, gesticolo perché secondo me così la narrazione arriva di più. D’altronde imparo e rubo dalla migliore e quindi sono avvantaggiato”.

Effettivamente questo suo modo di fare ricorda quello di Maria De Filippi quando racconta le storie a C’è Posta per Te. Filippo Bisciglia ha inoltre annunciato che durante le prossime puntate il pubblico vedrà qualcosa di inedito: “Succederà qualcosa che non era mai accaduto prima“. Infine il conduttore si è detto molto soddisfatto delle coppie scelte per il reality: “Sicuramente merito è di tutta la squadra, delle persone che si occupano del cast, di Raffaella Mennoia (che cura il programma, ndr), di Maria De Filippi e poi sì, non posso anticipare nulla ma posso dire che accadrà qualcosa che a Temptation Island non era mai accaduto prima”.

